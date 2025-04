Forum u Antaliji: Članovi Predsjedništva BiH s Erdoganom, Konaković na panelu o regionalnoj saradnji

Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan sastao se u Antaliji s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućom Željkom Cvijanović te članovima Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem.

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u razgovoru sa predsjednikom Turske ukazala je da je dijalog demokratski izabranih predstavnika naroda u okviru domaćih institucija od ključnog značaja za prevazilaženje aktuelne političke i ustavne krize u BiH.

“Dobar razgovor sa predsjednikom Erdoganom tokom radnog doručka koji je upriličio za članove Predsjedništva BiH. Ukazala sam da je dijalog demokratski izabranih predstavnika naroda u okviru domaćih institucija od ključnog značaja za prevazilaženje aktuelne političke i ustavne krize u BiH”, napisala je Cvijanovićeva na “Instagramu”.

Tokom razgovora članova Predsjedništva BiH s predsjednikom Erdoгanom, Bećirović je podvukao da je predsjednik RS Milorad Dodik grubo napao na ustavni poredak države Bosne i Hercegovine i da je zbog toga reagiralo pravosuđe.

“Odluke nezavisnih pravosudnih institucija se moraju provoditi, a vrijeme toleriranja Dodikove antidejtonske i antiustavne politike mora postati prošlost. Izjave pojedinih političara iz entiteta RS da je uzrok krize visoki predstavnik su netačne. Sada je svima jasno da je cijeli paket antidejtonskih zakona u entitetu RS pripreman godinama i da to nema nikakve veze s visokim predstavnikom i prvostepenom presudom Suda BiH. Zato je važno da niko u Bosni i Hercegovini i u međunarodnoj zajednici ne podcijeni opasnost s kojom se suočava država Bosna i Hercegovina”, saopšteno je iz Bećirovićevog kabineta.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je nakon doručka, koji je trajao više od sat vremena, kazao da su članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine iznijeli svoje mišljenje u daleko ljepšem tonu, nego što je to u Sarajevu.

„Naravno, pozicija Republike Turske nikad nije bila upitna kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Prije svega, o zaštiti teritorijalnog integriteta, suvereniteta i neovisnosti Bosne i Hercegovine, o tome se ne diskutira u Republici Turskoj niti pred turskim dužnosnicima. To je neosporna stvar i tako će biti i ubuduće. Otvorilo se i pitanje kako izaći iz te situacije, šta uraditi. Gospodin Bećirović i ja smo stava da institucije Bosne i Hercegovine moraju raditi svoj posao, mada je gospođa Cvijanović potencirala potrebu otvaranja neke vrste dijaloga, ne navodeći s kim ili o čemu. Moje pitanje je bilo s kim se i o čemu treba voditi dijalog? Tko je taj koji treba u ovoj situaciji da razgovara s Dodikom? Prije svega, ne može se razgovarati o odlukama pravosudnih tijela, to nije sporno. Može se razgovarati samo o tome da Dodik poništi zakone koje je donijela NSRS, a šta će pravosuđe u konačnici uraditi, to je do tijela Suda i Tužiteljstva BiH, svakako nije do političara”, poručio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Erdogan je rekao da su očuvanje jedinstva, mira i stabilnosti Bosne i Hercegovine veoma važni za Republiku Tursku. Također, rekao je da će i u narednom periodu Republika Turska jačati odnose s Bosnom i Hercegovinom.

Sastanak je održan na marginama Četvrtog Antalijskog diplomatskog foruma, međunarodnog događaja koji okuplja lidere i zvaničnike iz cijelog svijeta, a održava pod pokroviteljstvom turskog predsjednika Erdogana.

Konaković na ADF-u: Regionalna saradnja ključna za stabilnost i evropski put Balkana

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći u subotu na Diplomatskom forumu u Antaliji, poručio je kako je regionalna saradnja ključna za stabilnost i evropski put Balkana.

Konaković je učestvovao na panelu pod nazivom “Regionalna odgovornost za prosperitetnu budućnost na Balkanu” u okviru ovogodišnjeg Diplomatskog foruma u Antaliji.

Na panelu se razgovaralo o Zapadnom Balkanu kao regiji obogaćenoj raznolikošću i zajedničkom historijom te mogućnostima za produbljivanje regionalne saradnje. Konaković je istakao kako “zbog budućnosti mladih u svim zemljama naše regije trebamo uvažavati historiju i bogatstvo razlika kojima obogaćujemo Evropsku kulturu.”

Govoreći o preprekama za postizanje regionalne saradnje i kako se one mogu riješiti, Konaković je naglasio da politička, privredna i sigurnosna saradnja na ovom području nikad nije bila važnija.

Dodao je da “moramo ojačati dijalog kroz različite regionalne platforme i inicijative. Podsjetio je da je regionalna saradnja ključna za Zapadni Balkan, budući da ima značajnu ulogu u osiguravanju privrednog rasta, političke stabilnosti i sigurnosti te zajedničku težnju da se pridružimo EU”.

Podsjetio je na dinamiku evropskog puta BiH kao i reformske procese. U tom kontekstu izvijestio je da je Bosna i Hercegovina u pripremnoj fazi pregovora o pristupanju EU, prolazeći kroz proces “screeninga” te kazao da zemlja radi na pregovaračkom okviru koji će otvoriti put prvoj međuvladinoj konferenciji. Podsjetio je da su interesi BiH mir, stabilnost i ekonomski prosperitet te da je put do toga integracija u Evropsku uniju i NATO.

Uz Konakovića, na panelu su učestvovali i zamjenik predsjednika Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski, ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić te zamjenik ministra vanjskih poslova Turske Mehmet Kemal Bozay, dok je moderator bio generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović.

(Kliker.info-BHRT)