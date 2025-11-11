Foreign Policy: Trump “zadaje udarac Bosni i otvara vrata Rusima”

Autorica Elmira Bayrasli u tekstu pod naslovom “Trump zadaje udarac Bosni” navodi da je potez Washingtona ohrabrio snage koje podržavaju ruski plan destabilizacije kontinenta.

Trumpova administracija 29. oktobra ukinula je sankcije Dodiku, bivšem predsjedniku Republike Srpske, samo nekoliko dana nakon što su povučene i sankcije njegovim bliskim saradnicima. Sankcije su mu uvedene još 2017. godine zbog kršenja Dejtonskog sporazuma i održavanja referenduma kojim je promovisan entitet RS kao zasebna republika.

“Ovim činom Trump je osnažio Dodika i njegove veze s Moskvom”, piše Foreign Policy, podsjećajući da je Dodik već godinama blizak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Moskva ga je, navodi se, koristila kao sredstvo utjecaja na Balkanu, dok je Zapad sve više gubio kontrolu nad procesima u BiH.

U tekstu se ističe i uloga mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je više puta blokirao evropske sankcije protiv Dodika, čime je dodatno otvorio prostor za ruski utjecaj unutar EU.

“Ako Evropa želi očuvati mir i sigurnost, mora braniti stabilnost Bosne i Hercegovine”, zaključuje Foreign Policy, upozoravajući da bi ignorisanje situacije moglo dovesti do nove krize u regionu i slabljenja evropskog jedinstva.

(Kliker.info-Vijesti)