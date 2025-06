“Foča ne zaboravlja” : Sjećanje na hiljade silovanih žena i djevojčica, među njima i jedna od 11 godina

U organizaciji Udruženja žrtava rata “Foča 92 – 95” danas je u tom gradu obilježen 19. juni – Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.

Pod sloganom “Foča ne zaboravlja – zajedno protiv seksualnog nasilja u ratu”, održan je skup ispred sportske dvorane “Partizan” koja je tokom rata devedesetih godina postalo simbol patnje žena.

Medina Mehmedović-Mulalić iz Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH podsjeća da je između aprila i avgusta kroz halu Partizan prošlo blizu 3.000 žena.

– Silovanje u BiH nije bio slučajni zločin, niti posljedica rata, to je bio sistemski, planski, genocidni čin. Svaka žena koja je pala u ruke agresora nije bila pošteđena. Cilj nije bio ubiti tijelo nego uništiti duh jednog naroda. Danas gledamo Ukrajinu, Gazu, Sudan, vidimo iste slike, žene ponovo prve mete, ponovo njihova tijela teritorije ratova, a svijet šuti – kazala je Mehmedović-Mulalić.

Predsjednica Udruženja “Foča – 92 – 95” Midheta Kaloper podsjetila je da je Haški tribunal utvrdio da je na području Foče bilo najmanje 20 zatočeničkih mjesta u kojima su žene seksualno i fizički zlostavljane.

– Vi koji ste danas ovdje dokaz ste da ima nade za nas i bolju budućnost za svaku ženu koja više ne može govoriti, za svaku djevojčicu kojoj nije data prilika da odraste, za svaku preživjelu koja još uvijek traži pravdu i priznanje. Preživjele nisu samo brojke, one su naše majke, sestre, prijateljice. One nisu slomljene, one su izdržale ono što većina ljudi ne može ni izgovoriti – poručila je Kaloper uz podsjećanje da o težini zločina u Foči svjedoče činjenice da su u tom gradu silovane djevojčice od 12 i žene od 77 godina.

– Tražimo i zahtijevamo javno priznanje istine o seksualnom nasilju u ratu, obrazovne programe koji će učiti mlade o pravima, pristanku i empatiji, pravosudni sistem koji nas neće traumatizirati već štititi, spomenike, muzeje i memorijale ne kao simbol prošlosti već opomene – poručila je Kaloper.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić zaplakao je tokom obraćanja u Foči, podsjećajući da je u hali Partizan silovana djevojčica od 11 godina. Naglasio je da Foča nije bila samo logor smrti, već logor u kojem su, kako je kazao, pokušali ubiti duh, identitet, snagu i dostojanstvo.

– Uzimanje dostojanstva posebno ženama u društvu koje čast nosi kao ličnu i porodičnu svetinju je cilj koji prevazilazi fizičko nasilje, to je napad na cijeli narod, na sve generacije koje dolaze nakon zločina. Zahvaljujući upravo iskustvu BiH, međunarodna zajednica je priznala da silovanje u ratu nije nuspojava ratnih dejstava nego svjesna strategija, planirano, sistemski i organizovano. Silovana nisu samo tijela, silovana je budućnost. Revizinizam ne smije biti opcija koju ćemo prihvatiti, dugujemo toj djevojčici od 11 godina kada su je ovdje silovali i nad njenim tijelom se iživljavali, dugujemo to ženama koje kažu ‘Molila sam ih da me ubiju’ – poručio je Delić.

Dodao je da 30 godina nakon agresije bh. društvo nije ženama žrtvama dalo priznanje, sigurnost i prostor da iznesu svoju istinu.

– Sve procjene govore o 50.000 silovanih žena, djevojčica i muškaraca, a u zvaničnom registru u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike civilnih žrtava rata je manje od hiljadu preživjelih zločina silovanja, to je podatak koji ne govori o greški u brojanju nego o porazu ovog društva, to je ogledalo, slika našeg društva o tome koliko strah, stigma i šutnja još uvijek vladaju nad hrabrošću – kazao je Delić.

Govoreći o hrabrosti onih koji danas otvoreno govore o istini u ime onih koji to nisu u stanju, on je posebno istakao Alena Muhića čiji je glas, kako je kazao, bio ključni u Vijeću sigurnosti UN da se donese historijska rezolucija kojom je silovanje u ratu proglašeno ratnom strategijom.

Delić je najavio da će federalno ministarstvo u partnerstvu sa Memorijalnim centrom Sarajevo izgraditi prvi spomenik žrtvama silovanja u BiH koji je će nalaziti će u okviru budućeg muzeja stradanja u Vogošći.

Mirnom šetnjom do glavnog Trga i stajanjem u tišini s transparentima odata je počast svim seksualno zlostavljanim ženama Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Mirna šetnja nastavljena je prema Ćehotinskom mostu s kojeg su spuštene ruže u rijeku u znak sjećanja na sve ubijene i silovane žene.

(Kliker.info-Fena)