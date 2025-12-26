Finansijska policija izuzela dokumentaciju iz Vlade i Skupštine KS: Provjerava se da li je Elmedin Konaković zloupotrijebio položaj

“Dokumetacija je izuzeta u okviru postupanja u krivičnom predmetu iz nadležnosti ovog Odjela, a odnosi se na navodnu zloupotrebu položaja i ovlaštenja Elmedina Konakovića u vrijeme dok je obavljao funkciju premijera KS u periodu od 2015. do 2018. godine, kao i predsjedavajućeg Skupštine KS od 2018. do 2020. godine, te Adema Zolja koji je funkciju premijera KS kratko obavljao tokom 2018. godine”, navedeno je iz POSKOK-a za N1.