Finansijska policija izuzela dokumentaciju iz Vlade i Skupštine KS: Provjerava se da li je Elmedin Konaković zloupotrijebio položaj
Finansijska policija privremeno je oduzela dokumentaciju iz Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine KS, a sve zbog provjere navoda iz prijave da je aktuelni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zloupotrijebio položaj dok je obnašao pozicije predsjedavajućeg Skupštine i premijera KS.
Ova informacija za N1 je potvrđena iz Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Tužilaštva Federacije BiH (POSKOK) koji je ovaj predmet preuzeo od Tužilaštva KS i privremeno oduzeo dokumentaciju na tri lokacije na području KS. POSKOK zapravo provjerava navode iz prijava koje su ranije pristigle na adresu Tužilaštva KS.
POSKOK sada vodi ovaj predmet jer Tužilaštvo KS nema više stvarnu nadležnost za postupanje na njemu.
Također, rečeno nam je da je finansijska policija ovu dokumentaciju privremeno oduzela po naredbi Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH.
Rečeno nam je i to da su akcije provođene krajem oktobra i početkom novembra.
“Dokumetacija je izuzeta u okviru postupanja u krivičnom predmetu iz nadležnosti ovog Odjela, a odnosi se na navodnu zloupotrebu položaja i ovlaštenja Elmedina Konakovića u vrijeme dok je obavljao funkciju premijera KS u periodu od 2015. do 2018. godine, kao i predsjedavajućeg Skupštine KS od 2018. do 2020. godine, te Adema Zolja koji je funkciju premijera KS kratko obavljao tokom 2018. godine”, navedeno je iz POSKOK-a za N1.
POSKOK je također naglasio da trenutno nije riječ ni o kakvoj istrazi već samo o provjeri navoda u prijavama.
(Kliker.info-N1)
