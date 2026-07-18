Trump Media & Technology Group je razgovarao o mogućnosti naplate investitorima i trgovcima mjesečne naknade od 100.000 američkih dolara kako bi im se omogućio brz pristup objavama američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenoj mreži Truth Social.

Naime, ove objave često izazivaju velike oscilacije na svjetskim finansijskim tržištima, objavio je u petak Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s temom.

Prema novinama, kompanija je ovaj šestocifreni iznos predstavila na sastanku s potencijalnim korisnicima usluge Truth API, koja omogućava pristup podacima s platforme.

“Ljudi će plaćati jer moraju”, rekao je jedan menadžer hedge fonda za Financial Times, prema Bahi. “Ako zakasnite s tim informacijama, bit ćete ozbiljno na gubitku”, dodao je.

Kritike zbog mogućeg sukoba interesa

Stručnjaci za etiku i sukob interesa odmah su reagovali na objavu. Vjeruju da predsjednik ne bi trebao komercijalizirati pristup informacijama koje proizlaze iz njegove javne dužnosti.

„On prodaje ubrzani, privilegovani pristup informacijama o tome šta radi kao predsjednik“, rekla je Kathleen Clark, profesorica prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Washington i stručnjakinja za pravila o sukobu interesa u američkoj vladi. Dodala je da je to „još jedan drzak oblik korupcije“ i „neprimjerena upotreba državne moći za lično bogaćenje“.

Kompanija u vlasništvu porodice Trump nije odgovorila na pitanja o tome hoće li nova usluga omogućiti finansijske koristi zbog predsjedništva Donalda Trumpa.

(Kliker.info-agencije)