Iako je vrhovni vođa Ali Hamnei ubijen već prvog dana sukoba, a iranska strateška infrastruktura trpi stalne napade, režim je brzo imenovao nasljednika i nastavio s odmazdom . Teheran je uzvratio udarima na Izrael, ali i na arapske države Perzijskog zaljeva.

Iran je pritom pokazao da može nastaviti ratovati zahvaljujući decentraliziranoj vojnoj strukturi koja omogućuje uzvratne udare čak i kada je vrh zapovjedništva pogođen. Režim ovaj sukob očito doživljava kao borbu za vlastiti opstanak, analizira Financial times.

S druge strane, ciljevi Washingtona ostaju nejasni. Američki dužnosnici rat su opisivali kao pokušaj uništavanja iranskog nuklearnog programa, slabljenja njegove vojske i regionalnih saveznika ili pak kao uvod u promjenu režima. Riječ je o vrlo različitim ciljevima koji vode prema različitim završecima rata.

Zbog toga se sve češće spominje scenarij koji podsjeća na Irak nakon Zaljevskog rata 1990./91. Bila je to država vojno poražena i gospodarski iscrpljena, ali i dalje pod vlašću rekonstruirane verzije istog režima.

Lekcija iz Iraka

Irak je važan presedan jer ondje vojni uspjeh nije doveo do političke promjene kakvu su mnogi u Washingtonu očekivali. Koalicijske snage istjerale su iračku vojsku iz Kuvajta i uništile velik dio vojne moći Sadama Huseina, ali su se zaustavile prije nego što su ga svrgnule s vlasti. Američki predsjednik George H. W. Bush tada je pozvao Iračane na ustanak protiv režima.

Godine 1991. šijiti na jugu zemlje i Kurdi na sjeveru pokrenuli su pobune, no režim ih je brutalno ugušio kada je elitna Republikanska garda odgovorilan žestokom silom.

Umjesto promjene vlasti uslijedilo je desetljeće politike obuzdavanja: sankcije, inspekcije za oružje, zone zabrane letenja i povremeni vojni udari. Irak je bio vojno oslabljen, gospodarstvo razoreno, a društvo pogođeno teškim humanitarnim posljedicama. Najviše su stradali obični građani, dok je režim zadržao kontrolu nad sigurnosnim aparatom.

Bi li Iran mogao krenuti istim putem?