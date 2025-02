Film Snovi (Seksualna ljubav) osvojio Zlatnog medvjeda na Berlinaleu

Norveška drama Snovi (Seksualna ljubav) [Dreams/Sex Love] režisera Daga Johana Haugeruda o seksualnom buđenju mlade žene osvojila je glavnu nagradu Zlatni medvjed na 75. Berlinskom filmskom festivalu, Berlinaleu.

Film sa Ellom Overbye u glavnoj ulozi posljednji je dio Haugerudove trilogije koja istražuje emocionalnu i fizičku intimnost.

Predsjednik žirija, američki režiser Todd Haynes, pohvalio je besprijekornost filma i jasnoću zapažanja o želji i načinu na koji je prikazan čin pisanja, prenosi Reuters.

“Ovaj film vas ubrzava svojom oštrom inteligencijom i svojim iznenadnim, zapanjujućim trenucima otkrivanja”, rekao je Haynes.

Haugerud je izjavio da je osvajanje nagrade bilo izvan njegovih najluđih snova i podstakao je publiku da više piše i čita.

Nagrada velikog žirija Srebrni medvjed dodijeljena je filmu Plavi trag (The Blue Trail) brazilskog režisera Gabriela Mascara, a to je distopijska priča o starenju i smještena je u Amazoniji.

Kineski režiser Huo Meng osvojio je nagradu za najbolju režiju za film Živjeti zemlju (Living the Land), o četiri generacije farmera, dok je nagradu žirija dobio film Poruka (The Message) argentinskog režisera Ivana Funda.

Fund je rekao da će nagrada poslužiti kao protivteža razgradnji kulture koja se trenutno dešava u Argentini.

Australka Rose Byrne osvojila je nagradu za najbolju ulogu, za nastup u filmu o majčinstvu Da imam noge, udarila bih te (If I Had Legs, I'd Kick You), dok je priznanje za najbolju sporednu ulogu pripalo Ircu Andrewu Scottu za ulogu u filmu Plavi mjesec (Blue Moon) američkog režisera Richarda Linklatera.

