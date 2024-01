Fikret Hodžić u Centralnom dnevniku : Spakovali su mi! Neću plakati! (Video)

Fikret Hodžić gostovao je u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića i pokušao objasniti šta se sve desilo u aferi “Respiratori”.

Podsjećamo, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu u predmetu “Respiratori” koji je vođen protiv tadašnjeg premijera FBiH Fadila Novalića, direktora FUCZ-a Fahrudina Solaka i dobavljača Fikreta Hodžića zbog radnji prilikom nabavke respiratora.

Govoreći o tome večeras u CD-u, Fikret Hodžić kaže da su mu “spakovali” i pojašnjava:

– Za deset-petnaest dana idem u Vojkoviće! Ovaj intervju može pomoći nekome ko se može naći na mom mjestu. Kad se odluči da se neko “riješi”, to se može uraditi na bilo koji način. Nisam došao u emisiju da pričam protiv nekoga… Ljudima je sve jasno! Neko postoji… Subjektivno je da ja govorim o stvarima koje su meni napakostili!

Hadžifejzović: Kako objašnjavaš da si u subotu dobio presudu?

Fikret Hodžić: Pečat je na jučerašnji datum!. Dobio sam pismo jutros. Cijeli proces je čudan. Mnoge stvari su čudne! Čudne je to što je prvostepena presuda bila objavljena u medijima deset dana prije nego što smo dobili presudu u sudnici. I sada su mediji dobili presudu prije nas. Ne iznenađuje me to. Sve u vezi s ovim procesom je više nego čudno. Ovo će biti proces koji će se izučavati na pravnim fakultetima. Pitam javnost: šta sam ja zloupotrijebio?!

Fovoreći o presudi Hodžić je dodao:

– To je nešto što je fakt! Mogu nad svojom sudbinom da plačem, ali ono što sam ja naučen jeste da prihvatim situaciju. Postoji mirnoća u meni. Svi koji me poznaju mogu prepoznati moj revolt i ljutnju. Pokušavam da je kanališem. Nadam se da se nikome neće desiti ono što se desilo meni!

(Face TV-Depo)