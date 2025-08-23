Federalni ministar Nerin Dizdar : Izdvaja se 70.000 KM za izgradnju harema u Stocu

Time je nastavljen proces nakon što je prošle godine konačno riješen višedecenijski problem pronalaska lokacije za formiranje harema.

Ministar Nerin Dizdar danas se pridružio Bošnjacima Stoca u izgradnji zida oko budućeg mezarja, naglasivši važnost ovog projekta.

“Činjenica da je ovo pitanje bilo decenijski problem čije rješavanje je trebalo dočekati 2024. godinu dovoljno govori o tome koliko je napora potrebno uložiti za rješavanje ovakvih problema i ostvarenje prava koja su temeljna, ljudska i civilizacijska kategorija”, rekao je Dizdar.

Podsjetio je da groblja nisu samo mjesta ukopa, već i simboli vjere, tradicije i identiteta.

“Groblja nisu samo mjesta ukopa, nego i simboli vjere, tradicije i identiteta. Ona čuvaju uspomenu na naše pretke i svjedoče da zajednica živi i opstaje na svojim ognjištima. Zidanje oko budućeg harema Bošnjaka ovog kraja treba biti znak okretanja nove stranice u životu Stoca, okretanja rješavanju drugih važnih pitanja svih građana i dokidanju svih oblika diskriminacije, te ukupnom poboljšanju statusa povratnika”, istakao je.

Na kraju je dodao i da mu je zadovoljstvo što je posredovao u rješavanju još jednog važnog pitanja, osiguranja angažmana ljekara opće prakse u Domu zdravlja Uzinovići.

“Posebnu zahvalnost dugujem dr. Lamiji Duranović, direktorici RMC Safet Mujić na razumijevanju i hitnom iznalaženju rješenja za ovaj još jedan gorući problem povratnika koji bi trebao uskoro biti riješen angažmanom mladih stručnjaka”, poručio je ministar Dizdar.

(Kliker.info-Vijesti)