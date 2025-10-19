Federalna ministrica Jasna Duraković zaprijetila prijavom gradonačelniku Stoca Stjepanu Boškoviću

Povodom problema sa prevozom učenika Pov Odom nacionalnosti u Stocu, oglasila se mi nistrica nauke i obrazovanja u Vladi Federacije, prof.dr. Jasna Duraković.

“Jako sam uznemirena nakon saznanja da se bošnjačkoj djeci u Stocu uskraćuje pravo na prevoz do škole, čime im se istovremeno onemogućava osnovno pravo na obrazovanje.

Svi učenici moraju imati jednak pristup školovanju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Uskraćivanje prevoza isključivo bošnjačkoj djeci predstavlja očit oblik diskriminacije i tome se mora hitno stati u kraj.

Ovom prilikom pozivam načelnika Stoca g. Stjepana Boškovića da bez odlaganja odobri sredstva za prevoz učenika, u punom iznosu koji je Vlada HNK već prebacila za te namjene. Također pozivam Ministarstvo obrazovanja HNK da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema, jer djeca ne smiju ispaštati i biti predmet bilo kakvog političkog prepucavanja.

Ukoliko načelnik Bošković ignoriše ovaj apel i nastavi s praksom segregacije i diskriminacije, spremna sam lično podnijeti krivičnu prijavu protiv gradske vlasti u Stocu zbog kršenja osnovnih prava djece”, navodi se u objavi ministrice Duraković.

(Kliker.info-agencije)