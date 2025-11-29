FBI u Americi uhapsio osnivača klinike u Sarajevu : Mohammad Khamis u Chicagu optužen za milionske prevare

Američki državni tužilac u Chicagu Kwame Raoul podigao je optužnicu protiv Mohammada Khamisa, ljekara koji je, prema zvaničnim navodima Tužilaštva savezne države Illinois, prevarom primio više od milion dolara iz zdravstvenih programa Medicaid i Medicare.

Riječ je o osobi koja se dovodi u vezu i s istragama koje se vode u Bosni i Hercegovini. Khamis je osnivač klinike za medicinski potpomognutu oplodnju Northwestern Medical Centar u Sarajevu, koja je nedavno, nakon što je zatvorila vrata pacijentima, postala predmet istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo, POSKOK-a, kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Aferu je 31. oktobra prvi objavio portal Fokus, nakon čega su o ovom slučaju izvještavali i drugi bosanskohercegovački mediji, a uslijedili su i određeni potezi Federalnog ministarstva zdravstva. Ipak, situacija za bračne parove čiji se biološki materijal još uvijek nalazi u prostorijama Northwestern Medical Centra na adresi Bulevar Meše Selimovića 17a u Sarajevu i dalje nije riješena.

Na web stranici sarajevskog centra Khamis se i dalje navodi kao predsjednik Upravnog odbora Northwestern Medical Centra. Prema navodima iz Ureda državnog tužioca u Čikagu, protiv njega je podignuta optužnica po šest tačaka, a tereti se za krađu, pranje novca, prevaru u oblasti zdravstvene zaštite, krivotvorenje i druga krivična djela. U slučaju osuđujuće presude, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od više desetina godina. Trenutno se nalazi u pritvoru u Chicagu .

Tužilac Kwame Raoul naveo je da je Khamis posjedovao i upravljao s četiri privatne medicinske ordinacije i četiri apoteke u Chicagu . Tužilaštvo tvrdi da je Khamis organizovao prevare koje su podrazumijevale naplatu medicinskih usluga za koje je tvrdio da ih je lično pružio, iako je u tom periodu bio izvan zemlje.

„Usluge je navodno pružio student Khamisovog necertificiranog medicinskog fakulteta u Bosni i Hercegovini, koji je djelovao kao ljekar i pregledavao pacijente dok je Khamis bio izvan zemlje, uprkos tome što nije imao licencu“, navodi se u saopćenju Tužilaštva u Illinoisu.

Ured tužioca tvrdi da je Khamis lažno fakturisao Medicaidu i Medicareu više od milion dolara za medicinske usluge i recepte koje je izdao student dok je on boravio van Sjedinjenih Američkih Država. Istragu u ovom predmetu provodile su američke policijske agencije FBI, DEA i Služba američkih maršala.

„Optužbe u ovom slučaju odražavaju problematičnu shemu koja je ne samo prevarila naše savezne programe zdravstvene zaštite, već je i ugrozila sigurnost pacijenata“, izjavio je Mario M. Pinto, specijalni agent zadužen za provođenje zakona Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga.

Iz Tužilaštva podsjećaju i da je sarajevski Northwestern Medical Centar ranije preuzeo kliniku New Life na istoj adresi, nakon što je i ta ustanova na sličan način zatvorila vrata pacijentima. Khamis je, prema dostupnim informacijama, duži period boravio i radio u Bosni i Hercegovini, a njegovo ime se u više navrata dovodilo u vezu s različitim aferama.

Portal Žurnal je u julu 2024. godine objavio istraživačku priču o prevari italijanskih studenata na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Predmet u ovom slučaju formiralo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U tekstu je navedeno da je IUG kupio American Northwest University of Health Science and Technology, čiji je vlasnik Mohammad Khamis.

On je tada za Žurnal izjavio da su mu namjere čiste i da nema šta da krije, te je optužio Ministarstvo za obrazovanje Bosanskopodrinjskog kantona zbog oduzimanja akreditacije.

