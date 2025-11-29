FBI u Americi uhapsio osnivača klinike u Sarajevu : Mohammad Khamis u Chicagu optužen za milionske prevare
Američki državni tužilac u Chicagu Kwame Raoul podigao je optužnicu protiv Mohammada Khamisa, ljekara koji je, prema zvaničnim navodima Tužilaštva savezne države Illinois, prevarom primio više od milion dolara iz zdravstvenih programa Medicaid i Medicare.
Riječ je o osobi koja se dovodi u vezu i s istragama koje se vode u Bosni i Hercegovini. Khamis je osnivač klinike za medicinski potpomognutu oplodnju Northwestern Medical Centar u Sarajevu, koja je nedavno, nakon što je zatvorila vrata pacijentima, postala predmet istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo, POSKOK-a, kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Na web stranici sarajevskog centra Khamis se i dalje navodi kao predsjednik Upravnog odbora Northwestern Medical Centra. Prema navodima iz Ureda državnog tužioca u Čikagu, protiv njega je podignuta optužnica po šest tačaka, a tereti se za krađu, pranje novca, prevaru u oblasti zdravstvene zaštite, krivotvorenje i druga krivična djela. U slučaju osuđujuće presude, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od više desetina godina. Trenutno se nalazi u pritvoru u Chicagu .
Tužilac Kwame Raoul naveo je da je Khamis posjedovao i upravljao s četiri privatne medicinske ordinacije i četiri apoteke u Chicagu . Tužilaštvo tvrdi da je Khamis organizovao prevare koje su podrazumijevale naplatu medicinskih usluga za koje je tvrdio da ih je lično pružio, iako je u tom periodu bio izvan zemlje.
„Usluge je navodno pružio student Khamisovog necertificiranog medicinskog fakulteta u Bosni i Hercegovini, koji je djelovao kao ljekar i pregledavao pacijente dok je Khamis bio izvan zemlje, uprkos tome što nije imao licencu“, navodi se u saopćenju Tužilaštva u Illinoisu.
Ured tužioca tvrdi da je Khamis lažno fakturisao Medicaidu i Medicareu više od milion dolara za medicinske usluge i recepte koje je izdao student dok je on boravio van Sjedinjenih Američkih Država. Istragu u ovom predmetu provodile su američke policijske agencije FBI, DEA i Služba američkih maršala.
„Optužbe u ovom slučaju odražavaju problematičnu shemu koja je ne samo prevarila naše savezne programe zdravstvene zaštite, već je i ugrozila sigurnost pacijenata“, izjavio je Mario M. Pinto, specijalni agent zadužen za provođenje zakona Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga.
Iz Tužilaštva podsjećaju i da je sarajevski Northwestern Medical Centar ranije preuzeo kliniku New Life na istoj adresi, nakon što je i ta ustanova na sličan način zatvorila vrata pacijentima. Khamis je, prema dostupnim informacijama, duži period boravio i radio u Bosni i Hercegovini, a njegovo ime se u više navrata dovodilo u vezu s različitim aferama.
On je tada za Žurnal izjavio da su mu namjere čiste i da nema šta da krije, te je optužio Ministarstvo za obrazovanje Bosanskopodrinjskog kantona zbog oduzimanja akreditacije.
