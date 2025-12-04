FAZ: „SAD potkopavaju autoritet Christiana Schmidta“

„Nije svaka glasina vrijedna opovrgavanja. Ali ponekad je upravo šutnja određene strane ono što omogućuje širenje glasine”, ocjenjuje na početku teksta Michael Martens u Frankfurter Allgemeine Zeitungu (FAZ).

Autor smatra da je to upravo slučaj sa glasinom koja sedmicama kruži Bosnom i Hercegovinom.

„Prema toj špekulaciji, Sjedinjene Države su postigle dogovor s Miloradom Dodikom, još uvijek najmoćnijim političarem među bosanskim Srbima: Ako prestane potkopavati teritorijalni integritet Bosne i odustane od svog cilja – otcjepljenja Republike Srpske, Washington će ukinuti sankcije protiv njega i osigurati da njemački visoki predstavnik međunarodne zajednice u Sarajevu, političar CSU-a Christian Schmidt, podnese ostavku”, piše FAZ.

„Dogovor” je postojao

Najvatreniji zagovornik tvrdnje da je Schmidtova smjena gotova stvar, je, kako piše FAZ, sam Dodik.

„Dodik je tokom svog života iznosio svakakve tvrdnje. Međutim, doista je postojao “dogovor” s Washingtonom”, piše FAZ. List dalje piše da je u oktobru parlament Republike Bosanske Srpske, „kojim upravlja Dodik”, povukao šest neustavnih zakona čija bi primjena potkopala bosansku državu.”

„Nadalje, Dodik je prihvatio svoju smjenu s mjesta predsjednika Republike Srpske, koju je inicirao Schmidt, a podržalo bosansko pravosuđe. Dodik se također više nije protivio novim izborima za određivanje nasljednika, koji je u međuvremenu izabran. Čak je prihvatio provedbu Schmidtove uredbe, kojom mu je šest godina zabranjeno obnašanje političke dužnosti zbog njegove separatističke i stoga neustavne politike. Kao nagradu, SAD su ukinule sankcije protiv Dodika i desetaka njegovih suradnika, poslovnih partnera i tvrtki koje su bile na snazi ​​od Bidenovog predsjedništva”, piše FAZ.

„Ali, je li iko u Washingtonu obećao Dodiku da će se riješiti Schmidta, kojeg mrzi? Ne tvrde to samo Dodik i njegov krug. Mnogi bosanski mediji to već nazivaju svršenim činom”, piše FAZ.

Autor ocjenjuje da takvi izvještaji, pojedinačno gledano, nemaju veću dokaznu vrijednost od Dodikovih tvrdnji, „posebno zato što je dubina istraživanja nekih bosanskih portala često površna”.

Uporna šutnja SAD

„Međutim, glasine o navodnom “dogovoru” između Dodika i SAD-a o zamjeni Schmidta tako se tvrdoglavo održavaju, ne samo zato što američka ambasada u Sarajevu, kao i druge američke agencije, ostaju uporno nijemi kada je riječ o toj temi”, ocjenjuje dalje autor.

„Stoga do danas, osim onih koji su izravno uključeni, niko ne zna što je dogovoreno između Dodika i Washingtona. Iza zatvorenih vrata, prema izvorima u Sarajevu i Berlinu, američki diplomati uvjeravali su sve da Schmidtova zamjena nije dogovorena s Dodikom. Ali Dodik dosljedno tvrdi suprotno – a Amerikanci mu javno ne proturječe”, piše FAZ i postavlja pitanje: „Ali zašto šute Amerikanci?”

„Jedna teorija je da Washington želi obuzdati Schmidta i držati ga pod kontrolom. No sigurno je: čak i ako su glasine doista samo glasine, upadljiva američka šutnja pomaže da ih veliki dio bosanske javnosti shvati ozbiljno i tretira kao činjenicu. Tu postoji opasnost da će Schmidt biti viđen kao “lame duck”, političar u pripravnosti kojeg se više ne uzima ozbiljno”, ocjenjuje FAZ.

Schmidt: „Ponekad je govor srebro, a šutnja zlato"

FAZ je o svemu tome pitao i Schmidta i dobio odgovor:

„OHR (Ured visokog predstavnika kojeg FAZ potpisuje kao „Schmidtovu instituciju” op. ur.) u osnovi ne komentira glasine. Politički sukob u Bosni i Hercegovini ispunjen je tvrdnjama, insinuacijama, sumnjama i teorijama zavjere. Nažalost, ova samoodržavajuća agitacija, koja se često namjerno koristi kao instrument dezinformacija, zasjenjuje stvarni rad institucija”, navedeno je, između ostalog, u odgovoru OHR-a FAZ-u.

FAZ potom ocjenjuje: „Podrazumijeva se da Schmidt ili ured visokog predstavnika (OHR) ne mogu stvarno komentirati šutnju SAD-a, barem ne javno. Schmidt kaže: “Mogu samo reći: Kontakt s predstavnicima država s kojima visoki predstavnik svaka dvije sedmice raspravlja o neriješenim pitanjima temelji se na povjerenju i konstruktivnosti.” Schmidt prvo spominje SAD, zatim Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju, niz drugih zapadnih država i EU. “Svi oni sudjeluju u takozvanom Vijeću za provedbu mira, tijelu koje me imenovalo. SAD – kao i ostale države članice – tamo daju vrijedan doprinos.” U ovom tijelu se razgovara, ali ne o glasinama, objašnjava Schmidt, dodajući: “Ponekad je govor srebro, a šutnja zlato.”

„Njemačka ambasada u Sarajevu, u međuvremenu nije se pridržavala zlatnog standarda šutnje te uvjerava bosanske medije: “Njemačka i dalje čvrsto stoji iza visokog predstavnika Christiana Schmidta.” Američka ambasada još nije izdala slično saopćenje, iako Washington itekako intervenira kada vidi da su njegovi interesi ugroženi u regiji. U proljeće je američki državni tajnik Marco Rubio oštro ukorio Dodika zbog njegovog separatističkog kursa. Međutim, kada je u pitanju Schmidta, srpskom vođi je do sada bilo dopušteno da nesmetano nastavi dalje” ocjenjuje FAZ.

