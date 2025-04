Favoriti za papu: Jedan otvoren prema LGBT ljudima, drugi bi vladao čvrstom rukom

Uprkos tome što je nezahvalno prognozirati tko će biti novi papa, u vatikanskim i medijskim krugovima već se naveliko nagađa o mogućim nasljednicima pape Franje, koji je preminuo u 89. godini.

I prethodna konklava je pokazala koliko je njezin ishod teško predvidjeti. Tada je 2013. neočekivano izabran Jorge Mario Bergoglio. Konklava koja će izabrati novog papu ne bi trebala početi prije 6. svibnja, no već se sad najčešće spominju dva imena.

Ovo su dva glavna favorita

To su talijanski kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Vatikana, te filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, poznat po bliskosti s reformskim smjerom pape Franje.

Prema britanskoj kladionici William Hill, Parolin i Tagle su izjednačeni s kvotom 2.75, a ostali kandidati imaju znatno veće kvote, odnosno manje šanse prema procjenama tržišta. Prema Polymarketu, Parolin je favorit s 37% šanse, a Tagle je na 26%.

Parolin obnaša drugu najvišu funkciju u Crkvi

Pietro Parolin rođen je 17. januara 1955. u Schiavonu, malom mjestu u sjevernoj Italiji. Za svećenika je zaređen 1980. godine.

U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1986., a prvi zadaci su mu bili u Meksiku i Kini. Kasnije je sudjelovao u pregovorima s komunističkom vladom Vijetnama oko imenovanja biskupa. Papa Franjo imenovao ga je 2013. državnim tajnikom, što je druga najviša funkcija u Katoličkoj crkvi.

Prepoznat je kao vrsni diplomat i pragmatičan vođa, s bogatim iskustvom u međunarodnim odnosima i unutarnjim poslovima Crkve.

Oštro kritizirao “rodnu ideologiju”

Svjetonazorski, u nekim ključnim pitanjima pokazuje konzervativne stavove. Praksu surogat-majčinstva nazvao je “ozbiljnim kršenjem dostojanstva žena i djece”. Također je oštro kritizirao “rodnu ideologiju”, kazavši da je riječ o “ideološkoj kolonizaciji koja poništava razlike i pokušava sve učiniti jednakima”.

Nakon referenduma o istospolnim brakovima u Irskoj Parolin je izjavio da je to “ne samo poraz kršćanskih načela nego i poraz čovječanstva”. Unatoč tome, njegovo djelovanje i javni nastup obilježeni su pragmatizmom i centrističkim pristupom. Analitičari govore da je to prije svega zato što je Parolin čovjek kompromisa.

Ključan oko Franjinih reformi

U međunarodnim pitanjima dosljedno je zagovarao multilateralizam, otvorenost i suradnju, a protivio se nacionalizmu i izolacionizmu, što je pokazao i kada je, unatoč protivljenju nekih država, zastupao sudjelovanje Svete Stolice u Globalnom kompaktu o migracijama.

U crkvenim pitanjima, Parolin je bio ključan u provedbi reformi pape Franje. Vatikanski analitičari i stručnjaci ga često opisuju kao “most između frakcija” i “kandidata kontinuiteta” koji bi mogao nastaviti Franjinu ostavštinu, ali uz čvršću, autoritativniju ruku.

Profesor Ulrich Lehner s Notre Damea ističe da Parolin ima “diplomatsku vještinu, teološku dubinu i multikulturalnu kompetenciju”. Drugi stručnjaci, poput Cristine Traine s Fordhama, naglašavaju njegovu “izvanrednu upućenost u unutarnje mehanizme Vatikana”, ali i sposobnost da “smiri brod i izbjegne oštre podjele”.

Kritizirali ga zbog sporazuma s Kinom

Ugled mu je narušen aferom s kupnjom nekretnina u Londonu, pri čemu je Državno tajništvo, pod vodstvom kardinala Parolina, potrošilo stotine milijuna eura, uključujući i sredstva iz dobrotvornog fonda. Iako Parolin nije optužen za nezakonito postupanje, njegova uloga u odobravanju i nadzoru ove investicije ozbiljno mu je narušila ugled.

Parolin je bio glavni vatikanski pregovarač u sporazumu s Kinom o imenovanju biskupa, prema kojem kineske vlasti predlažu kandidate, a papa ima pravo veta iako Komunistička partija zadržava presudnu kontrolu. Sporazum je izazvao kritike zbog navodnog pojačanog progona vjernika u Kini nakon što je potpisan. Parolin ga brani kao nužan kompromis i početak dijaloga. Tagle je favorit progresivnog krila

Luis Antonio Gokim Tagle rođen je 21. juna 1957. u Manili na Filipinima. Nakon završene filozofije i teologije u Manili zaređen je za svećenika 1982. godine. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 2011. nadbiskupom Manile. Tagle je bio predsjednik Caritasa Internationalis, druge najveće humanitarne mreže na svijetu.

Papa Franjo ga je 2019. pozvao u Rim i imenovao prefektom Kongregacije za evangelizaciju naroda. Opisuje se kao “azijski papa Franjo” zbog naglaska na milosrđu i otvorenosti prema marginaliziranima.

U sjemeništu na Filipinima, gdje je živio 20 godina, njegova je soba bila bez klime i televizora. Kad je imenovan biskupom, nije putovao automobilom, već je na posao išao autobusom ili jeepneyjem, popularnim javnim prijevozom u toj azijskoj zemlji.

Općenito ga se smatra jednim od najprogresivnijih glasova u Crkvi, s posebnim naglaskom na inkluzivnost. Riječ je o artikuliranom komunikatoru koji koristi društvene mreže za komunikaciju s vjernicima.

Kritizirao Crkvu radi stavova prema LGBT ljudima

Isticao se kao zagovornik prava migranata i otvorenosti prema marginaliziranima. Kritizirao je oštre stavove Crkve prema LGBT osobama i razvedenima, za koje smatra da im treba pristupiti s više razumijevanja. Tagle je pozvao katoličku mladež da prestane diskriminirati ili etiketirati LGBT osobe.

Tagle je 2022. rekao da crkve moraju biti gostoljubive prema svima jer “etnička i kulturna pitanja uništavaju duhovni dom”, a “populistički stavovi ugrožavaju ispravno značenje riječi ‘ljudi'”, izvijestio je tada The Catholic Herald.

Govorio da je pobačaj ubistvo

Bilo je kritika na račun Taglea tokom njegova boravka na Filipinima. U septembru 2016. Tagle je dao intervju u kojem je povezao pobačaj s ubistvima osoba bez sudskog procesa, nakon što je tadašnji predsjednik Rodrigo Duterte pokrenuo rat protiv droge.

“Mnogi su zabrinuti zbog izvansudskih ubojstava i trebali bismo biti… Ali nadam se da smo također zabrinuti zbog pobačaja. Zašto samo mali broj ljudi govori protiv pobačaja? To je također ubojstvo”, rekao je.

Filipinski list Manila Standard iznio je o tadašnjem nadbiskupu: “Kardinal Tagle dopustio je Crkvi da se uključi u stranačku politiku. Također je bio vrlo kritičan prema tadašnjem predsjedniku Rodrigu Duterteu. Ono što je Tagle učinio bilo je u suprotnosti s odvajanjem Crkve i države koje je propisano Ustavom.”

Kažimo i da je u Vatikanu Tagleova reputacija doživjela udarac kada je papa Franjo smijenio upravu Caritasa Internationalis nakon što je vanjska provjera otkrila probleme s upravljanjem u glavnom uredu.

“Prilično je jak takmac”

Edward Pentin, stručnjak za Vatikan i autor knjige The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates, rekao je za The Telegraph: “Prije pet ili šest godina bio je favorit pape Franje da ga naslijedi. On je na čelu važnog novog super-dikasterija za evangelizaciju. Prilično je jak takmac. I još je relativno mlad.”

Kako bi Tagle vodio Crkvu? Prema ocjeni vatikanskog analitičara Massima Faggiolija, Tagle je “pastoralac i mostograditelj”, sposoban nastaviti Franjine reforme, ali s još izraženijim naglaskom na milosrđe, dijalog i socijalnu pravdu.

