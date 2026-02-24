Faruk Kajtaz : Thompson je novi HDZ “kingmaker”!

“Dalje prste” od hrvatskog naroda, Hercegovine i Širokog Brijega – baš tim redom… poručio je lider HDZ BiH, Dragan Čović, u medijskom nastupu komentirajući svoju fotografiju sa Markom Perkovićem – Thompsonom, koji sve više liči na političara i karizmatika, a sve manje na pjevača i zabavljača.

Piše : Faruk Kajtaz

Poruka “dalje prste” implicira da, eto, neko poseže za hrvatskim narodom, Hercegovinom, ali i Širokim Brijegom!? Posebno je sporno korištenje termina Hercegovina u ovom kontekstu, što bi moglo značiti da Čović ovaj dio BiH poistovjećuje samo sa jednim konstitutivnim narodom, a što jednostavno – nije tačno.

Ni istorijski ni kulturološki. Pogotovo ne činjenično.

Umjesto odgovora zbog čega se slikao baš sa Thompsonom i to nakon spornih koncerata, Čović je ponudio neku vrstu “teorije zavjere”, prema kojoj neko želi “posegnuti” prema Hrvatima, Širokim Brijegom i Hercegovinom, a što je, dalo bi se zaključiti – “ekskluzivni nacionalni prostor” samo jednog naroda!?

Skrivena “šifra” za razumijevanje Čovićeve poruke je pozivanje “mladih” da “ne nasjedaju na provokacije i zlouporabe” – što opet navodi na postajanje nekakve planirane “igre” koju je “neko drugi” pripremio, a mladi su samo “nasjeli”!

Za potrebe pojašnjenja svoga bliskog susreta sa MPT-om, Čović se prometnuo i u muzičkog/glazbenog stručnjaka ocijenivši kako Thompson “drži posebnu nišu” na glazbenom tržištu, promičući vrijednosti domoljublja, bogoljublja i odnosa prema čovjeku”.

“Jedan je od onih koji je snažno zagovarao upravo te vrijednosti“ – zaključuje Čović.

Najsporniji dio Thompsonova “narativa“, koji se dotiče ili otvoreno promovira ideologiju i ideje NDH – Čović je pojasnio ovako:

„Odriče (Thompson op.aut.) apsolutno bilo kakvu vezu s fašizmom i nacizmom ili mržnjom”, tumači Čović, odbacujući i sve optužbe o rehabilitaciji ustaštva.

Dakle ne radi se o rehabilitaciji ustaštva, iako se na koncertu u Širokom čvrsto dizala desnica u zrak uz pozdrav „Za dom spremni” uz već “odomaćanu” ikonografiju opšteg crnila i znakovlja iz vremena NDH?

Ova čudna logika je samo pokušaj da se nekako izađe iz neugodne situacije, jer su koncerti sa Širokog probudili interes ne samo onih koji prema Čoviću navodno “posežu za Hercegovinom, Hrvatima i Širokim Brijegom”, nego i u međunarodnih krugovima u kojima Čović nastoji brižljivo graditi imidž jedinog „istinskog europejca“ među najvažnijim stranačkim i nacionalnim liderima u BiH.

E sada, kako se u taj narativ nikako ne uklapa ZDS pozdrav i „frku“ oko Thompsona – Čović ima problem, koga valja nekako zamaskirati ili umanjiti. Ocijeniti sve to kao nešto nacionalno legitimno ili pak nešto što je „neko drugi“ pripremio, a na što su mladi samo „nasjeli“.

Čović mora biti itekako oprezan u vezi Thompsona, jer zna da je to ozbiljna ekvilibristika između njegovih javnih nastupa i stvarnog „stanja ne terenu“. Te dvije „slike“ su previše različite da bi se mogle usaglasiti ili nekako „poklopiti“… ali valja pokušati.

Napraviti „ravnotežu“!

Zato i jeste posegnuo za relativizacijom značaja koncerta i nekakvom teorijom urote, te kasnije uredno stao pored Thompsona i time „poslao poruku“.

Vjerovatno istu onu poruku, koju je prošlog ljeta iz Zagreba poslao i Andrej Plenković. U pojavnom smislu onoga koji ima presudan utjecaj na desnu javnost nijedan suradnik Plenkovića ili Čovića ne može se natjecati sa Perkovićem.

Marko je novi HDZ kingmaker!

U igri vaganja koristi i štete Čović i Plenković znaju da druženje sa MPT-om itekao godi desno orijentiranim biračima HDZ-a i ostalih još desnijih stranaka. Isto tako znaju da su Bruxelles ili neka druga svjetska adresa „negdje tamo“, a da su mnogi njihovi birači… baš negdje u toj koncertnoj gomili.

Onoj koja usaglašeno kliče ZDS pozdrav, te pod krinkom domoljublja i vrši otvorenu reviziju istorije. Stvara novi „javni narativ“ uz stalno pomicanje granica prihvatljivog. Naime, treba opet dobiti izbore… ali da bude „i europski i naše“!

Ovaj put „partija“ ne sudi… već potiče!