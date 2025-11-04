Faruk Kajtaz : Šta je Balkan očekivao, a šta je od Trumpa dobio?

vojevrsna „Trump euforija“ proširila se širom različitih desnih političkih opcija u svijetu, pa tako i na „brdovitom Balkanu“.

Taj svojevrsni mesijanski drugi silazak Trumpa među desničare raznih boja; od onih relativno umjerenih – do krajnje desnice ohrabrio je dojučerašnje marginalce ili pak snažno potakao ambicije etabliranih desničara da se postave… još desnije!

Što se tiče Balkana Trump efekt je posebno izražen u susjednoj Hrvatskoj.

Piše : Faruk Kajtaz

Do juče skoro nevažne, ali glasne opcije i ideologije tako su dobile pravo otvorenog javnog zagovaranja, dok je vladajući HDZ podesio koordinate na puno desnije ideološke pozicije, iako na čelu ima, za HDZ standarde, „liberalnog“ lidera i premijera.

Sa posebnom euforijom je dolazak Trumpa na vlast i u Bijelu kuću dočekan u susjednoj Srbiji, jer su oni nepatvoreni srpski desničari i nacionalisti uvjerenja kako su baš oni bili svojevremeno „desna avangarda“, koja je slične stavove zagovarala puno ranije.

Oni misle kako su bili „Trump prije Trumpa“.

Očekivanja u Srbiji su bila velika (podrška SNS-u, „otpriznanje“ Kosova), ali su isto tako uslijedila i jednako velika razočarenja.

Trump je možda zeru „simpatičniji“ za vladajuće strukture u Beogradu od Bidena ili Obame, ali su njegovi potezi ili bolje reći potezi američke administracije i diplomatske mašinerije ostali na (skoro)istim pozicijama!? Možda su čak i radikalniji što se tiče pragmatičnih i odlučnih američkih reakcija na neprimjereno visoki nivo ruskog utjecaja u Srbiji!

Ne samo da se nije dogodilo ništa od onoga što se srpski „desni proroci“ i „vudu političari“ najavljivali danima na probranim medijima, već je Vučićeva Srbija prvo ohlađena nedolaskom obećanog srpskog lobiste za ambasadora u Beogradu, da bi onda konačan „pečat“ udaren uvođenjem sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Očekivanja Beograda spram Trumpa su, pak tek „tiha sanjarija“, šta je od novog predsjednika SAD očekivao Milorad Dodik. Dojučerašnji lik sa američke „crne liste“.

Uz naramak potrošenih (javnih) dolara Dodik je na kraju dočekao trenutak da ga nekako maknu sa „crne liste“ SAD, ali uz koju političku cijenu?

Nije pomoglo ni stalno i neugodno uvlačenje Trumpu uz obavezni modni detalj u formi crvene MAGA kape. Dodik i njegovi ljudi jesu sklonjeni sa te nekave američke „liste“, ali su zato politički poniženi kao malo ko u zadnje vrijeme!

Osim toga, veliko je pitanje da li je to i kraj poniženjima za Dodika, koji je koliko juče, prkosio Amerikancima i po hodnicima se sastajao sa Putinom ili Lavrovom. Prave razmjere ovog deala, kao i konačan rezultat znaju samo Dodik i Amerikanci.

Jedno je sigurno – cijena nije bila niska.

Ostatak regije proveo je dosadašnje vrijeme na geopolitičkom autopilotu. Sarajevo još uvijek kao da nije svjesno „novih realnosti“ i potrebe da se novom modusu operandi američke diplomatije prilagodi, dok Kosovo ide dobro uhodanom trasom, koju ni Trump nema namjeru mijenjati, pa nema niti neke velike frke u Prištini.

Slovenci kod Trumpa preko žene „imaju štelu“ (što je naravno „šala mala“), dok su Crna Gora i Sjeverna Makedonija u skoro istoj poziciji kao i BiH.

Poziciji „čekanja“, a to je zadnja stvar koja se treba raditi u odnosu na Trumpa. Njega ovaj region, istina, ne zanima toliko kao neki drugi dijelovi svijeta, ali je primjer Srbije pokazao kako Amerikanci nikako ne dižu sidro sa Balkana, već jednostavno mijenjaju pristup. Pri tome sadržaj ostaje isti ili čak i za mrvicu aktivniji.

Ostalo je na lokalnim igračima.

Štela (pa i ideološka) kod Trumpa ne pali. Samo interesi su za njega bitni i vječni! I da. Trumpu se mora „na pravi način prići“… sve ostalo je samo “blind spot”.