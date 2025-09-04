Faruk Kajtaz : “Signali u noći “: Šta se to proba “zamutiti ” u Mostaru?

Notorna je i dobro poznata činjenica da HDZ BiH itekako snažno i bez ikakvih propitkivanja podržava politiku Vlade Izraela. Politički i kroz institucije.

To što ta ista (i nikada desnija) Vlada, čak i uz snažna protivljanja unutar samoga Izraela, već mjesecima provodi Genocid nad Palestincima u Gazi – HDZ BiH previše ne zanima!?

Politički stav te stranke je da se Genocid u Gazi treba jednostavno – odšutiti i praviti se kao da se ništa posebno ne događa, iako cijeli demokratski svijet panično upozorava na alarmantne vijesti o najtežim ratnim zločinima.

Piše : Faruk Kajtaz

Takav politički stav je, naravno legitiman, jer uskoliko su ta stranka i njeni kadrovi u Mostaru i BiH spremni „progutati takvu dlakavu žabu“ – ko ih u tome može spriječiti? Sasvim je drugo pitanje šta su pravi razlozi za jednu takvu real-politiku?

Iskrena simpatija ili čista pragmatika?

Obzirom na istorijske činjenice i kolektivno sjećanje nekakve „simpatije“ teško mogu objasniti ovakvu politiku. Prije će biti da se radi o jasnom primjeru planskog pragmatičnog ponašanja, gdje se preko najvećih međunarodnih pitanja pokušavaju ostvariti neki domaći ciljevi i planovi.

Još nešto je jako važno u odnosu HDZ BiH i Izraela: Zašto samo i uvijek Mostar?

Kako to da nikakvih proslava ili vatrometa nema u gradovima i mjestima sa ubjedljivom hrvatskom većinom u recimo… Zapadnoj Hercegovini? Ukoliko su ti odnosi zaista dobri i iskreni onda bi poneki događaj u slavu Izraela mogao „zalutatiti“ i na te prostore. Ali ne.

Mostar je uvijek u prvom planu!

Jedno od logičnih objašanjenja je da je Mostar prirodni centar cijele regije, ali da li je samo to – cijela priča? Želi li neko baš u multietničkom Mostaru u kome se među inim i još prisutnim podjelama uvesti još i podjela oko politike Izraela prema Palestincima!?

„Zametnuti“ ili isprovocirati novi problem, koji bi se onda poput vlage širio daleko izvan granica grada. Kao nekakav „dokaz“ navodne „antisemitske politike“ Bošnjaka Mostara, pa čak i navodnog „podržavanja Hamasa“.

Problem nije toliko u povodu, koliko u cilju. U pokušaju da se Mostar vještački predstavi kao grad u kome se eto… „podržavaju teroristi“, a sve pod krinkom nekakve „međunarodne politke“.

Mario Kordić, Borjana Krišto i ostali mogu slaviti šta ih je volja kao privatne osobe, ali kao izabrane političke ličnosti moraju znati da ne predstavljau samo i isključivo one koji podržavaju njihove ideje i osobne preferencije.

Konkretno – Kordić nije Grad Mostar – Krišto nije BiH! Oni su samo Primus inter pares.

Izabrani zvaničnici, koji bi trebali znati da imaju prava, ali i odgovornosti te da se u složenim sredinama sa bremenitom prošlošću poput Mostara i BiH stvari ne mogu provoditi politikom svršenog čina ili osobnih preferencija „sviđanja“.

Mogu, ali uz kakvu cijenu i za kakve ciljeve? Možda neke, koji su daleko od Mostara, koji se ni sam nije riješio svojh demona, ali eto ima vremena da se bavi tuđim.

Još većim i gorim.

Odgovorni i mudri političari bi se radije držali politike aktivne suzdržanosti oko „osjetljivih pitanja“ važnih za SVE građane, koje predstavljaju. Politički stav se može izraziti i puno suptilnije od gromovitog vatrometa.

Tih jasno vidljivih „signala u noći“…

Zvaničnici HDZ-a mogu „voljeti Izrael“ i okretati glavu od Genocida nad Palestincima, ali moraju znati da se bučnim vatrometima i kačenjem ogromnih zastava stranih zemalja svuda u gradu ne provodi nikakva druga politika do one da je samo bitno da „komšiji crkne krava“.

Zašto Mostar i za čije ciljeve mora nositi „sav teret ovog svijeta“?