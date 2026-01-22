Faruk Kajtaz : Podanici i suparnici …

Sve ono što svjetski mediji i raznorazni dobro obaviješteni “igrači” navode kao “razlog” zbog koga Donald Trump tako žarko želi “staviti svoju šapu” na Grenland – može i ne mora biti tačno.

Špekulacije su, uostalom, sama bit sadašnjeg „umreženog društva“ zasnovanog na manipulacijama i „činjenicama“ koje se mogu tumačiti kako to kome odgovara.

Piše : Faruk Kajtaz

Možda je baš sve to o čemu se razglaba – ništa dugo do – suha istina, ali ono što Trumpa zaista pokreće u njegovoj borbi protiv dojučerašnjih saveznika (ali i ostatka svijeta) je njegova sopstvena uloga u svemu tome.

Sve što sada želi na Grenladu već ima, ali on želi JOŠ.

Njegov plan je ritualno pokoravanje „zapadne hemisfere“ i širenje strategije legitimnog američkog interesa sa Južne Amerike na cijelu Evropu.

Američki predsjednik je jednostavno opsjednut svojom budućom ostavštinom. On želi biti “taj”, koji je Ameriku “opet učinio velikom” i to ne samo u ekonomskom i svakom drugom smislu, već i u… fizičkom!

U proširenju teritorija i američkog suvereniteta na najveće ostrvo u svijetu. Ali to je samo početak priče….

Drugi razlog je kreiranje „nove paradigme Zapada“ u kome ostatak umiruće Alijanse može biti samo dio šire priče u kojoj učestvuje – čak je i većim dijelom i finansira – ali suštinski ništa krupno ne odlučuje.

Grenland je zato njegova idealna prilika da se zapadnim zemljama nametne kao svojevrsni “Glavni šef”, čiji se autoritet ne propituje i proteže se od Havaja do Baltika, Mediterana i Crnog mora. Šef svih šefova. Svjetski CEO. Svojevrsni geoplitički vladar Zapada, koji ima pravo učiniti baš sve šta hoće i želi…

Između „meke moći“ supersile i tvrde snage američkog oružja, te geopolitičkog položaja nastalog na zasadima okončanja Drugog svjetskog rata – Trump je bez ikakvog razmišljanja – izabrao silu.

Zašto to radi? Teško je do kraja ući u razloge, jer je Trump impulsivan i nepredvidiv, ali iza njegove sadašnje snage koju reprezentira i koristi, možda ipak stoji neki prikriveni strah!

Strah da Amerika neće još dugo biti u poziciji da određuje ritam svjetskih zbivanja, te je ovo sada jedna od zadnjih preostalih šansi da se na duži period – „utvrdi pazar“… kako joj odgovara.

Još dok je u mogućnosti da nešto takvo učini!

Kao i svi dosadašnji potezi i ovaj Trumpov plan nije bez rizika i na prvu djeluje kao „izvodiv“, ali ovakvim pristupom Amerika rapidno gubi svoju „meku moć“, a i ona „tvrda snaga“ postaje sve upitnija, jer nekadašnji saveznici više neće uzimati zdravo-za-gotovo uvjerenje da su strateške stvari „zakovane“ i bazirane na istinskom partnerstvu.

Oni drugi Trumpu već, ionako, odavno ništa ne vjeruju.

Ritualno zauzimanje Grenlanda nije zato samo narušavanje globalnih dogovora i saveza unutar Zapada, već i otvorena poruka da više ništa ne važi i da neće biti kao prije. Ukoliko se tako odnosi prema svojim „saveznicima“ i vrlo ozbiljnim državama, kako će se tek odnositi prema onim malim i siromašnima?

Prva meta je Danska, ali na Trumpovom „nišanu“ je cijela ideja Evrope kao partnera. Zapravo, Evropa je sve ono sa čime se Trump želi obračunati, jer evropske vrijednosti tumači kao “slabosti”, a ne civilizacijska dostignuća.

Tu je i Kanada, koju Trump već uveliko svojata, te je zauzimanjem Grenlanda želi geopolitički zatvoriti i time dugoročno primorati da uđe u nekakav aranžman sa SAD. U sistem ograničenog suvereniteta.

Glavni Trumpov izgovor za sve što čini u SAD i svijetu je potencijalni utjecaj Kine na svjetska zbivanja… ali su baš Zapad i Amerika bili glavni „motori“ ubrzanog razvoja Kine!

U evropskom slučaju su to patenti, koji su omogućili pristup velikom kineskom tržištu i jeftinoj radnoj snazi, a u američkom još nešto. Kineski novac, kao države koja je vlasnik najvećeg dijela američkog javnog duga!

Možda baš u toj činjenici treba tražiti razloge za Trumpove poteze.

Suštinsko isključivanje iz međunarodnog poretka kakvog znamo i prelazak na politiku krute sile te crno-bijelu vizuru u kojoj više nema saveznika, već samo podanika i suparnika.

Kako? Tako što više ništa ništa nije sigurno i sve je upitno.

„Pukne“ li NATO pred nama su godine kriza, koje nikada ne prestaju. Vremena u kojima će Trump (ili onaj koji ga naslijedi) biti sve što poželi… i „glavni svjetski poreznik“ i UN… i mirotvorac i ratnik.

I sudija i tužilac.