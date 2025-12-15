Faruk Kajtaz : Max bi to maksimalno!

Do prije nekih par sedmica malo ko u BiH i regionu je znao za lik i djelo izvjesnog Maxa Primorca. Osim onih upoznatih sa mrežom hrvatskih lobista u svijetu ili pak onih koji su iz nekog čudnog razloga istraživali strukturu američke personalne političke scene… „po dubini“.

Iako ga u Hrvatskoj i dijelu BiH žele predstaviti kao „moćnog lobistu“, radi se tek o klasičnom američkom birokrati „hercegovačkih korijena“ iz petog ili šestog „ešalona“ Republikanaca.

I to u najboljem slučaju.

Piše : Faruk Kajtaz

Primorčeva „snaga“ najvećim dijelom proizilazi iz činjenice da obavlja dužnost višeg istraživača u jednom odjelu (Margaret Thatcher Center for Freedom) trenutno utjecajne Heritage fondacije, koja stoji iza kontraverznog „Projekta 2025“, kojim se želi radikalno preoblikovati Amerika.

U opisu ključnih tema, kojima se Primorac kao viši istraživač bavi, nigdje se ne navode ni Balkan ni Evropa, ali jeste Kina (globalna ekspanzija i klimatske politike), kao i problemi upravljanja otpadom i pitanja vjerskih sloboda.

Kao njegov najjači „referet“ mogla bi se uzeti tema „zoluopotrebe američke pomoći u svijetu (USAID)“, kao i nespecificirano bavljenje „globalanim krizama u svijetu“.

Svjedočenje Maxa Primorca u saslušanju pred Komitetom za vanjske poslove američkog Kongresa o situaciji na Zapadnom Balkanu suštinski je imalo tek simboličan značaj, obzirom da njegovi radikalni stavovi jesu izgovoreni na važnom mjestu američke politike, ali nisu pobudili nikakav interes!?

U Kongresu SAD je fizički svjedočio Max Primorac, ali ono što smo imali prilike čuti bila je nemušta „kompilacija misli“ velikohrvatske politike iz devedesetih godina prošlog stoljeća i to na tragu Mate Bobana, Gojka Šuška i Franje Tuđmana. Iste one politike koja je presuđena u Hagu u slučaju „Haške šestorke“ (UZP).

Sve se to, ipak, može sažeti u par kratkih, ali opasnih rečenica.

BiH je tako, prema Primorcu, „propala država“ iz koje treba odmah potjerati OHR, dok ovadašnji muslimani vrše nekakav „politički zulum“ nad kršćanima/hrišćanima, pa državu treba fino podijeliti i uspostaviti treći (hrvatski) entitet.

Osim što nije zainteresirao kongresmene za bilo kakvu dalju razradu svojih skandaloznih teza, Primorac je „uspio“ svojim nastupom javno pokazati da je itekako uvezan sa političkim strukturama u Zagrebu i zapadnom dijelu Mostara… ali i Banja Luci i Beogradu!

Uporno korištenje termina „musliman“ za Bošnjake iz BiH od strane Primorca neodoljivo podsjeća na istu taktiku Milorada Dodika, koji opet svojim neumjesnim tjeranjem Bošnjaka u čisto religiozni kontekst – svjesno ili ne – ponavlja staru Tuđmanovu tezu u Hrvatskoj i Hrvatima kao „Predziđu katoličanstva“ u Evropi.

Zapravo, sličnosti u stavovima Dodika i Primorca suštinski su toliko izražene da nikako ne mogu biti plod sučajnosti.

Primorac kaže da je BiH „propala država“ – isto tvrdi i Dodik. Primorac traži podjelu i „treći entitet“ – Dodik već godinama to otvoreno nudi i zaziva. Primorac bi potjerao OHR – Dodik i njegovi tu „pjesmu“ uporno pjevaju već godinama.

Jednom riječju – konsenzus!

Ukoliko već nije zainteresirao kongresmene za svoju radikalnu politiku, te nikada otvorenije priznao postojanje „srpsko-hrvatskog pakta o (podjeli) BiH“, Primorcu se ipak mora priznati da je u nečemu i uspio u svojim nastupima pred Kongresom i kasnije u Zagrebu!

Dobro, možda on to neće tumačiti kao „uspjeh“, ali…

Dogodio se i taj „uslovni refleks“ uspavanog Sarajeva, koje je nakon početne šokiranosti – konačno u svojim rekacijama uspjelo (usaglašeno) uvezati par suvislih rečenica i reakcija. Ukazati na činjenice i fikcije. Povezati tačkice u velikom spektru događaja, koji imaju uzrok i posljedice.

Max je na kraju dobio (skoro) „maximalno“… ali na sasvim suprotnoj strani od one u koju je „upirao“!

Jednu politiku je prokazao naivno vjerujući da je „sada pravi trenutak“, dok je onu drugu – njemu stranu – „uvezao“.

Looking for something we can rely on

There's got to be something better out there

Ooh, love and compassion, their day is coming

All else are castles built in the air

(Tina Turner Mad Max3)