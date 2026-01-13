Faruk Kajtaz : Kora stare bosanske bukve i tamna šuma svijeta…

Dok se cijeli svijet, svako jutro, budi sa pitanjem; Šta je to novo smislio, Donald Trump, te kako će na to odgovoriti Peking, Moskva ili Bruxelles?…. u Sarajevu… šehear Saraju… i dalje sve po starom!

Traju beskrajne bosanske „Igre prijestolja“, kao da je TO glavno pitanje koje nema – ama baš nikakve veze – sa ostatkom uzburkanog svijeta.

Piše : Faruk Kajtaz

U vremenima kada se i puno… puno jače i organiziranije države na dnevnom nivou prestrojavaju, a neke i radikalno mijenjaju svoje (geo)političke strategije i prioritete, čuveno „političko Sarajevo“ je već uveliko i predizbornoj kampanji za izbore, koji će se dogoditi tek krajem godine!?

Takav politički autizam posljedica je magične opčinjenosti vlašću, koja je sama sebi dovoljna i koja nije bazirana na odgovornom upravljanju uime građana, nego na korištenju svih izdašnih pogodnosti i privilegija.

Hranjenju nezasitne tanke „elite“, koja od bosanske bukve i komada svima ugodne i korisne vlasti ne vidi svjetsku „tamnu šumu“ iz koje vrebaju mnoge opasne „zvijeri“.

Ali nije sve samo do te patološke potrebe da se ovladava mehanizmima koji znače moć i utjecaj. Ima nešto i u nezrelosti ovdašanje posvađane političke scene, koja se godinama valja i prevrće u jednim te istim matricama ponašanja i gdje je dugoročna strategija – nepoznat pojam!

Ukoliko „političko Sarajevo“ ili bar jedan dobar dio smatra kako je sada „glavna tema“ to ko će i kako sjediti u vrhu vlasti – u fotelji „troglavog predsjednika države“ – onda imamo ozbiljan problem, koga su proizveli neozbiljni političari.

Potez odgovornih političara bi u ovom prijelomnom trenutku za skoro cijeli svijet trebao biti generalni kompromis oko zaista najvažnijih stvari za opstanak i jačanje države, a ne plitka politička trgovina i zauzimanje pozicija za nadolazeće izbore.

Jer ko zna hoće li uopšte biti nekih novih državnih izbora, ukoliko ne bude države ili ona bude radikalno drugačija!

Sve su to opcije koje se itekako mogu dogoditi u svijetu koji se svakodnevno mijenja. Jedino sadašanje pravilo je da pravila nema! Ništa više nije „u kamenu uklesano“ ili „vječno“.

Pred našim očima se… i u realnom vremenu stvara novi svjetski poredak, koji će, neminovno, svoje reperkusije imati i na našim reginalnim prostorima.

I dok se svijet „ključa“ kod nas je još na snazi taktika „prevari bližnjeg svog“. Zbog čega?

Da se ne lažemo… zbog vlasti, moći u utjecaja… ove ili one „sećije“, a ne zbog opšteg dobra i jasne vizije, gdje bi kao društvo i država trebali biti za narednih, ključnih, desetak godina.

Ali tako je je to u nedovršenim političkim društvima, koja se radije prave kao da problemi ne postoje, jer je tako „lakše“, a nekima i profitabilnije.

Spremili su „ražanj“, ali je „mali problem“ što je „zec“ negdje u dubokoj tamnoj šumi, koju ne vide oni zagledani u površinu stvarnosti.

U koru stare bosanske bukve!