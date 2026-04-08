U političkoj ličnosti dugovječnog mađarskog premijera, Viktora Orbana, „prelomili“ su se neki od strateških interesa SAD, evropskih desničarskih pokreta i Ruske Federacije!

Svako ima svoje razloge zbog kojih je baš Orban njihov „Trojanski konj“ u Evropskoj uniji. Viktor „svima treba“.

Piše : Faruk Kajtaz

Moskva u njemu vidi svoga „igrača“, koji je i doslovno „informiše“ o svim tajnama iz Bruxellesa i planiranim strategijama, dok za Washington Orban korisna „krtica“, čiji je zadatak da slabi evropsko jedinstvo koristeći institut potrebe opšteg konsenzusa o najvažnijim odlukama.

Evropskim „novim radikalima“ Orban je dokaz da se može i da vlast nije tako daleko kako se čini.

Već desetak godina mađarski premijer vodi neku svoju politiku, koja se može, ali i ne mora usklađivati sa većinskim stavom u EU. Zbog toga i ima „poseban status“ u Moskvi i Washingtonu.

Putinu itekako odgovaraju „disonantni tonovi“ Mađarske oko Ukrajine i sankcija na ruske energenate, dok Trump jedino za Orbana ima lijepe riječi u cijeloj EU, jer svjesno ili ne – potvrđuje radikalne stavove njegove administracije o Evropi.

Ako se sve ovo zna, onda postaje jasnije zašto su i s istoka i zapada zabrinuti zbog mogućeg silaska sa vlasti Orana i njegove stranke.

Kako posljednje ankete pokazuju da bi se to moglo dogoditi, Washington šalje u Budimpeštu svoju „konjicu“ u vidu potpredsjednika JD Vancea, koji se, svojevremeno, proslavio izuzetnim oštrim, a mnogi su ocijenili i vrlo uvredljivim stavom prema Evropi tokom govora na Minhenskoj konferenciji.

Prevalivši dugačak put od ljevice preko centra do desnice (slično kao i Zoran Milanović!) Orban je sada prema procjenama „globalne desnice“ jedina čvrsta uporišna tačka sa efektivnom vlašću i zbog toga se nastoji pod svaku cijenu očuvati na vlasti.

Istina – radikalna desnica u Evropi nikada nije bila tako jaka, ali ona i dalje nema dovoljno podrške da sama aktivno preuzme vlast, zbog slabog koalicijskog kapaciteta, ali i odlučnosti ostalih stranaka da širokim koalicijama brane dosegnute demokratske kapacitete.

Orban je zbog toga „čuvar desnog plamena“ u Evropi i neko ko može da odrađuje „prljavi posao“ kako u EU tako i izvan ove organizacije. Najbolji primjer za to je prostor Balkana, gdje je upravo Orban „tačka susreta“ između Aleksandra Vučića, Milorada Dodika, Janeza Janše i Zorana Milanovića.

Utjecaj Orbana je vidljiv i zbog činjenice da se s njim ulazi u regionalne šeme, iako u svom uredu na zidu uredno drži kartu (Velike) Mađarske, čije granice obuhvataju i značajne prostore okolnih država!?

Politički je „brat“ sa Vučićem i Janšom… s Milanovićem je pragmatičan, dok se u odnosu na Dodikom postavlja kao šef i mentor. Možda čak i kao potencijalni „spasitelj“ i veza prema Washingtonu koja je omogućila Dodiku da se preko lobista poveže sa Trumpovom administracijom.

U svakom slučaju skori izbori u Mađarskoj i sudbina Orbana nisu samo važni za tu zemlju, već će dobrim dijelom odrediti i dinamiku političkih i geopolitičkih odnosa u ovom dijelu Evrope.

Orbanove veze sa nacionalistima i desničarima u regionu, te Moskvom njegove su najbolje dionice s kojima vješto trguje.

Svakako… ponajviše u vlastitom interesu opstanka na vlasti.