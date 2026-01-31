Faruk Kajtaz : Baja na službenom putu. Lobiranje ili lobotomiziranje?

Na kraju krajeva… potpuno je nebitno hoće li ili neće Milorad Dodik otići na nekakav „Molitveni doručak“ u Bijelu kuću u Washingtonu i ima li Mile „apetita“?

Ono što je najvažnije u ovoj gastronomsko-religijsko-političkoj priči je pitanje: Kako je nekadašnji prominentni lik sa američke „crne liste“ i jedan od najboljih Putinovih prijatelja u Evropi u vrlo kratkom vremenu prešao put od onoga kome se prijeti i koga se sankcioniše – do onoga koga se ugošćuje?

Piše : Faruk Kajtaz

Čak nije bitno niti da li se radi o formalnom ili neformalnom događaju sa puno simbolike, a malo stvarnog značaja. Cijela bit ove priče je u samom pozivu. U činu pozivanja Dodika da prisustvuje događaju, bez naglaska hoće li on zaista tamo biti.

Puno značajniji događaj od ovog doručka u Washingtonu je Dodikova aktuelna posjeta Izraelu.

Iako više nije (formalni) predsjednik BH entiteta RS, Dodik je u Izraelu tražio i dobio „predsjednički tretman“ i prijem kod predsjednika ,Isaaca Herzoga, što je opet vrlo zanimljiva manifestacija praktičkog priznanja njegove nepostojeće funkcije, koju je izgubio nakon pravosnažne sudske presude u BiH!?

Preko svega toga su vlasti u Izraelu prešle bez ikakvih pitanja i otvoreno pružile Dodiku priliku da se “razmaše”, te da uz već standardni arsenal konstrukcija o “antisemitskom Sarajevu”, predloži i “vraćanje Sarajevske Hagade” u Izrael!?

Dodik je to lakonski “ispalio”, iako i sam znam da je Hagada dio najvrijednijije bosanskohercegovačke kulturne tradicije, kao i da je ta, za sve Jevreje svijeta važna knjiga, u Sarajevu donijeta nakon progona iz Španije, te je sva ova stoljeća i sačuvana baš od onih, koje sada Dodik maliciozno proziva za “antisemitizam”!?

Dodik se tako neskriveno nudi Izraelu i priča priču u koju ni sam ne vjeruje, ali se nada da bi na taj način mogao povratiti ranije pozicije ili pak sačuvati sve ono što je već stekao.

Dodika (i njegove domaćine) činjenice ne zanimaju niti su mu važne, a to je ono što se u sadašnjem “uvrnutom svijetu” – nažalost traži i očekuje.

Zato ne treba čuditi to što je Dodik direktno sa liste sankcija sletio na listu za “američki doručak”. Cijelo vrijeme u igri je samo i jedino – politika lobiranja.

Pardon… LOBOTOMIZIRANJA!

Op. aut. LOBOTOMIJA (nekada popularna, a sada napuštena neurohirurška operacija kojom su se presijecala nervna vlakna u čeonom režnju mozga kako bi se ublažili simptomi teških psihičkih bolesti, no zahvat je ostavljao teške promjene ličnosti /emocionalnu tupost, nekritičnost/ i zamijenjen je psihofarmacima, čineći je etički i medicinski neprihvatljivom).

Znoje se dlanovi

Menjaju se planovi

Od danas do sutra

Preživeti do jutra… (Lobotomija – Partibrejkers)