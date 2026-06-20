Jedan sam od mnogih koji su iznenađeni da smo izgubili, pogotovo s tako visokim rezultatom. Lično mislim da smo im pomogli da nas pobijede, jer smo napravili katastrofalne greške. Ali to je sastavni dio napredovanja ove mlade reprezentacije. Oni moraju da prođu kroz taj period da bi došli do iskustva, ocijenio je u izjavi za Fenu bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, legenda FK Sarajevo i reprezentativac bivše Jugoslavije Faruk Hadžibegić, komentirajući jučerašnji poraz BiH od Švicarske.

“Pored toga što je rezultat za mene lično neočekivan, ne mislim da je Švicarska bolja od nas. Ali desilo se kako se desilo i zbog toga je fudbal interesantan. Volio bih da smo pobijedili, ali nismo uradili što smo trebali”, kaže Hadžibegić.

Međutim, ističe, treba se okrenuti sljedećoj utakmici protiv Katara koja nas može dovesti u priliku da u slučaju pobjede, u koju on vjeruje, prođemo u drugi krug.

“Jer ako ne pobijedimo Katar, to je stvarno zabrinjavajuće”, ističe Hadžibegić.

Po njegovim riječima, ovaj poraz trebamo zaboraviti što prije.

“Izvući pouke iz te utakmice i biti oprezan u sljedećoj utakmici koja je bitna za prolazak u sljedeći krug. Kapaciteta imamo, publika nas podržava i mislim da je ta mlada ekipa sposobna da pobijedi Katar i da prođemo u sljedeći krug na Svjetskom prventstvu”, rekao je Hadžibegić.

Naglašava da mu je što se to jučer desilo, ali da vrijeme brzo prolazi.

“Utakmice dolaze, nema vremena za plakanje. Trebamo se što prije osvježiti i mentalno i fizički za sljedeću utakmicu koja će isto biti teška. Bit će možda najteža psihički. Ali je Katar lakši protivnik od Švicarske, a mi sad moramo pobijediti. Nama bod ne odgovara. Mislim da ćemo to uspjeti”, poručio je Hadžibegić.

(Kliker.info-Fena)