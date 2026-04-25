Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, večeras je gostovao u emisiji FACE TO FACE te najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

„Ulazim u TRKU za Predsjedništvo da se pošteno IZMJERIM s BAKIROM! Svaki put sam POBIJEDIO IZETBEGOVIĆA! Želim da se Izetbegović kandiduje! Nema TVRDIH i MEKIH Bošnjaka – niko u bošnjačkom korpusu NEĆE PRISTATI da priča o TREĆEM ENTITETU niti o otcjepljenju RS-a! Takvog sagovornika ni Dodik ni Čović ne mogu naći kod Bošnjaka! Ko je Bošnjak, neće PRISTATI na to!”. istakao je Radončić.

Hadžifejzović: „Koja je idealna kombinacija u Predsjedništvu BiH?“

Radončić: „Stavit ću sebe, pa neće biti fer…“ Hadžifejzović: „Nastavite. Radončić, ko još?“ Radončić: „Moje srce je za Slavena Kovačevića.“

Hadžifejzović: „Zasad je iz RS-a samo Vukanović.“

Radončić: “Vukanović je dobar influenser; nema šanse da pobijedi!”

Hadžifejzović: „Šta ako ga SDS podrži?”

Radončić: „Onda će biti ozbiljan kandidat!”

Radončić: „Izetbegović bi mogao imati 250.000 glasova! Bećirović je završio karijeru u Predsjedništvu! Pobjeda će biti na relaciji Izetbegović – Radončić! Konaković se izgubio! Blokirao sam ga zbog pritiska na slobodu medija!”

Hadžifejzović: „Zašto nećete sada Dinom na FTF?”

Radončić: „To bi isto bilo kao da vas neko zove na FTF s Faćom!”

Hadžifejzović: „Konaković je Vama na nivou Faće?”

Radončić: „On je proistekao iz toga! Vučić kaže: ‘Niko nas neće posvađati s Bošnjacima.’ Dodik širi laži! Konaković stalno govori ‘Šćepo’, a to niko nije dokazao! Čini krivično djelo! Ne poštuje sudske presude! Pokrenuo sam bošnjački ‘Avaz’ – zašto bih radio s Vučićem?! Ko god je pokušao uspostaviti komunikaciju s Beogradom, dobio je degenek! Tvrdim da nova federalna vlada može čudo napraviti! Blizu smo!”

Hadžifejzović: „Koliko će Izetbegoviću pomoći Vaša kandidatura?”

Radončić: „Pomoći će toliko da ćemo ga pobijediti! Nema ništa od toga da budem u Vijeću ministara!”

Hadžifejzović: „Čović kaže da ste jedini Bošnjak s kojim se može razgovarati…”

Radončić: „Ja to nisam! Konaković je spuštao glavu pred Dodikom, Helez je branio žrtve genocida! Upozoravao sam Trojku da se ne zaljubljuju u Dodika! Otišao je duboko u rušenju BiH – dobro je što je udario glavom u zid! Dodiku Fahro neće biti partner u negiranju genocida, otcjepljenju i tome da se vodi bošnjačko-hrišćanski sukob! Dodik nikad nije bio jači nego sada!“

(Face TV)