Fadil Novalić bi mogao na prijevremenu slobodu u martu: Šta stoji na putu njegovoj kandidaturi za Opće izbore?

Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji trenutno služi četverogodišnju zatvorsku kaznu u Vojkovićima na osnovu presude u aferi poznatoj kao ‘Respiratori’, uskoro bi mogao biti pušten na uvjetnu slobodu, javlja Klix, koji napominje da je ključni datum 21. mart 2026. godine, kada će Novalić imati zakonsko pravo zatražiti uvjetni otpust.

Klix se poziva na Krivični zakon Bosne i Hercegovine (član 44), prema kojem osuđenik koji je odslužio polovinu kazne može biti pušten na slobodu ako se njegovo ponašanje poboljšalo u mjeri koja opravdava očekivanje da neće ponoviti krivično djelo. Podsjeća se da je Novalić ušao u zatvor 22. marta 2024. godine, što znači da će sljedećeg marta ispuniti uslov odsluženja dvije godine (polovine kazne). Prema istom izvoru, njegov pravni tim već priprema zahtjev, a Novalić već redovno koristi vanzatvorske uslove zbog svog uzornog ponašanja.

Prva instanca koja treba odobriti njegovo puštanje na slobodu je Uprava zatvora Vojkovići, a zatim Ministarstvo pravde BiH, odnosno Komisija za uslovni otpust.

Politička sudbina: Kandidatura na općim izborima?

Iako bi njegovo puštanje na slobodu u martu bila velika pobjeda za Novalića, to ne garantuje automatski njegov povratak na političku scenu, dalje ističe Klix, dodajući da pitanje njegove kandidature na općim izborima u oktobru zavisi od dva elementa. Naime, ako Novalić bude pušten isključivo na osnovu uslovnog otpusta, on se i dalje smatra osobom koja nije u potpunosti izdržala kaznu (ostatak kazne služi na uslovnom otpustu).

Prema važećim propisima Centralne izborne komisije (CIK) BiH i Izbornog zakona, osobe koje nisu u potpunosti izdržale kaznu zatvora za određena krivična djela ne mogu se kandidovati na izborima. Čl. Član 1.7 Izbornog zakona BiH propisuje da se nijedna osoba ne može kandidovati za funkciju niti obavljati bilo koju izbornu, imenovanu ili drugu javnu funkciju ako služi kaznu koju je izrekao Sud BiH ili sudovi u entitetima/okrugima, a ako nije poslušala naredbu da se pojavi pred sudom (uključujući i međunarodne sudove).

Iako je osoba fizički izvan zatvora, ona je i dalje pravno “pod kaznom”. Uslovni otpust, naime, smatra se načinom izvršenja kazne, a ne njenim prestankom. Sve dok taj rok ne istekne u potpunosti (dakle, pune 4 godine u Novalićevom slučaju), prema tumačenju SIP-a, on će nastaviti služiti kaznu.

Ključ je u Strasbourgu

Klix također napominje da SIP BiH provjerava kaznenu evidenciju prilikom ovjere kandidatskih lista. Prema zakonu, kandidat ne može biti osoba kojoj je Sud izrekao sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja poziva, aktivnosti ili dužnosti, koja se često izriče uz presude za zloupotrebu položaja. Činjenica da presuda nije poništena znači da, prema SAP-u, Novalić ostaje osuđenik koji služi kaznu do marta 2028. godine, kada mu ističe puna kazna.

Jedina realna šansa za Novalićevu kandidaturu u oktobru je Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu, koji je, podsjeća ovaj portal, već prihvatio žalbu Novalića i Solaka. Ukoliko taj sud donese presudu u korist Novalića, to bi bio osnov da Sud Bosne i Hercegovine poništi prvobitnu presudu i naloži ponovno suđenje. U slučaju poništenja presude, Novalić bi se pravno smatrao neosuđivanim do okončanja novog postupka, što bi mu širom otvorilo vrata da se eventualno kandiduje na ovogodišnjim općim izborima.

(Kliker.info-Klix)