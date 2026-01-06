Evropski lideri podržali Dansku posle obnovljenog interesovanja SAD : “Grenland pripada svom narodu”

Lideri evropskih sila u utorak su izrazili podršku Danskoj i Grenlandu, navodeći u zajedničkom saopštenju da arktičko ostrvo pripada njegovom narodu, posle obnovljenog interesovanja američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za preuzimanje danske teritorije.

“Grenland pripada svom narodu. Na Danskoj i Grenlandu i samo na njima je da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda”, navodi se u saopštenju lidera Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i Danske.

Lideri su naveli da se bezbednost na Arktiku mora postići kolektivno sa saveznicima NATO-a, uključujući SAD.

“NATO je jasno stavio do znanja da je arktički region prioritet i evropski saveznici se angažuju“, navodi se u saopštenju. “Mi i mnogi drugi saveznici povećali smo svoje prisustvo, aktivnosti i investicije kako bismo Arktik održali bezbednim i odvratili protivnike.”

Tramp je više puta rekao da želi da preuzme Grenland i u nedelju je za časopis Atlantik (The Atlantic) rekao: “Apsolutno nam je potreban Grenland. Potreban nam je za odbranu.”

Američka vojna operacija u Venecueli tokom vikenda, koja je dovela do hapšenja lidera Nikolasa Madura (NIcolas), dodatno je pokrenula zabrinutost među saveznicima Vašingtona u NATO-u da bi se Grenland mogao suočiti sa sličnim scenarijem.

Grenland, najveće ostrvo na svetu sa populacijom od 57.000 ljudi, nije nezavisni član NATO-a, ali je obuhvaćen članstvom Danske u zapadnom vojnom savezu.

Strateška lokacija ostrva između Evrope i Severne Amerike čini ga kritičnim mestom za američki sistem odbrane od balističkih raketa, budući da je na najkraćoj trasi za rakete između Rusije i SAD. Njegovo mineralno bogatstvo takođe je u skladu sa ambicijom Vašingtona da smanji zavisnost od kineskog izvoza.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen (NIelsen) rekao je u ponedeljak da njegova vlada nastoji da ojača veze sa SAD i da građani ne bi trebalo da se skorašnjeg preuzimanja od strane SAD.

(Kliker.info-RSE)