Evropska policija na granicama BiH : Frontex pokrenuo prvu operaciju u punom obimu u BiH

“Više od 100 Frontexovih službenika iz cijele Evrope uskoro će raditi rame uz rame s graničnim policajcima iz Bosne i Hercegovine na granicama zemlje”, saopštili su 31. oktobra.

Navode kako će zajednički timovi pomoći u jačanju upravljanja granicama, borbi protiv prekograničnog kriminala i poboljšanju razmjene informacija, te da operacija takođe donosi dodatnu opremu, obuku i evropsku stručnost za podršku u svakodnevnom radu na granicama Bosne i Hercegovine

“Zajednički rad osigurava suštinsku razliku”, naglasio je Hans Leijtens, izvršni direktor Frontexa. “Naši službenici će stajati rame uz rame sa svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine, pomažući u sigurnom i zakonitom upravljanju granicama. Ovako izgleda evropska saradnja u praksi.”

Pokretanje ove operacije uslijedilo je nakon godina priprema i tijesnog partnerstva između Frontexa i vlasti Bosne i Hercegovine, kažu iz Frontexa.

Izvršni direktor Leijtens prisustvovao je ceremoniji u Sarajevu kojom je obilježen početak operativnog prisustva Frontexa u Bosni i Hercegovini, zajedno s Magnusom Brunnerom, evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije, i ministricom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravkom Bošnjak.

“Sigurnost Zapadnog Balkana je sigurnost Evrope – naši izazovi u ovim oblastima su zajednički. Temeljem Sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, Frontex sada pruža podršku graničnim policijama u svim zemljama Zapadnog Balkana, što doprinosi smanjenju nezakonitih prelazaka granice za preko 90 posto u posljednje tri godine. Zajedno činimo Evropu sigurnijim kontinentom”, kazao je direktor Leijtens.

Vršilac dužnosti ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine je Ivica Bošnjak rekao je kako je ovo “značajan korak naprijed i dio šireg procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine i njenog doprinosa kolektivnoj evropskoj sigurnosti.”

“Danas, naši pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine stoje rame uz rame sa pripadnicima Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu (Frontex), a ova saradnja u upravljanju granicama i zajedničkim operacijama vidljiva je i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i određenim graničnim prijelazima“, istakao je Bošnjak.

Frontex već podržava upravljanje granicama izvan EU u Albaniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, blisko sarađujući sa nacionalnim vlastima u borbi protiv prekograničnog kriminala i upravljanju migracijama na efikasan i human način. Nova operacija u Bosni i Hercegovini dodatno proširuje ovu regionalnu saradnju, kažu iz te agencije.

Statusni sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine osigurava pravni okvir Frontexu za raspoređivanje pripadnika Stalnog korpusa i provođenje zajedničkih operacija na teritoriji Bosne i Hercegovine pod komandom države domaćina.

Bosna i Hercegovina postala je peti partner sa Zapadnog Balkana gdje Frontex djeluje u okviru takvog pravnog okvira, uz Albaniju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, jačajući regionalnu operativnu pokrivenost Agencije.

Ovaj korak se nadovezuje na dugogodišnju saradnju koja je već uključivala zajedničku analizu rizika, obuku i razmjenu informacija o situaciji, kao i stručnu podršku nacionalnim kapacitetima, koji su sada postali vidljivi i operativni kroz raspoređivanje na terenu, navode iz Frontexa.

