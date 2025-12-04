Evropska komisija odobrila Reformsku agendu BiH, otvoren put ka povlačenju 976,6 miliona eura

Evropska komisija je pozitivno ocijenila Reformsku agendu Bosne i Hercegovine, ključni korak za dobijanje 976,6 miliona eura iz okvira Instrumenta EU za reforme i rast, saopšteno je iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Komisija je zaključila da Reformska agenda, dostavljena 30. septembra 2025. godine, ispunjava ciljeve Uredbe o Instrumentu za rast. Agenda definiše prioritetne reforme za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje razvoja privatnog sektora, zadržavanje talenata, te jačanje temeljnih prava i vladavine prava. Sada je na Bosni i Hercegovini da potpiše i ratifikuje Sporazum o instrumentu i Kreditni sporazum. Dodjela sredstava Bosni i Hercegovini, uključujući i predfinansiranje, može početi tek nakon što navedeni sporazumi stupe na snagu i nakon što se ispune svi uslovi.

Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja mapu puta za približavanje ekonomija Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Plan rasta obuhvata 6 milijardi eura za investicije u region, na principu investicija i reformi. Takođe osigurava pripremu za pristupanje jedinstvenom tržištu, što će omogućiti građanima Zapadnog Balkana da ostvare određene rane pogodnosti evropskih integracija. Isplata sredstava će biti uslovljena uspješnom provedbom Reformske agende, koja obuhvata reforme u temeljnim oblastima, kao i socioekonomske reforme, kroz saradnju s Evropskom komisijom.

Sa ovim odobrenjem, svih šest partnera sa Zapadnog Balkana sada imaju usvojene Reformske agende i mogu ostvarivati pogodnosti iz okvira Instrumenta dok napreduju na svom evropskom putu, naveli su iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

