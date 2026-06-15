„Nadam se da će se Evropska unija ujediniti oko kandidata za poziciju visokog predstavnika, koji će potom raditi u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, ali i u najboljem interesu evropskog puta ove zemlje. Mislim da bi budući visoki predstavnik trebao raditi na način da uskoro postane nepotreban kako bi Bosna i Hercegovina mogla steći puni suverenitet i donositi odluke bez međunarodnog nadzora.U Evropskoj komisiji pripremamo buduću viziju za Bosnu i Hercegovinu“, rekla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica u Luksemburgu.

Početkom ovog mjeseca, članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH nisu uspjeli da se dogovore o kandidatima koji bi naslijedili Christiana Schmidta na mjestu visokog predstavnika.

Sjedinjene Američke Države, zajedno s nekim evropskim zemljama, podržale su izbor italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, dok su druge zemlje, prije svega Francuska, predložile francuskog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, Renea Troccaz, za visokog predstavnika.

Više od 74 posto građana za EU

Kos je istakao da najnovija istraživanja pokazuju da 74 posto ljudi u BiH želi slijediti evropski put. „Stoga, mi u Evropskoj uniji, ali i lideri u BiH, trebamo slijediti ovu viziju građana BiH“, rekla je.

Povjerenica je rekla da je danas veliki dan za proširenje jer će Ukrajina i Moldavija otvoriti pregovore u prvom pregovaračkom klasteru, a Crna Gora će zatvoriti dva poglavlja. Dodala je da očekuje da će Ukrajina i Moldavija moći otvoriti pregovore u preostalih pet klastera u julu jer su tehnički spremne i potrebno im je samo zeleno svjetlo od svih država članica.

Pregovori s Crnom Gorom po novim pravilima

Prema novoj metodologiji pristupnih pregovora, 35 poglavlja je podijeljeno u šest tematskih klastera. Pregovori o srodnim poglavljima u jednom klasteru otvaraju se zajedno, dok svako poglavlje i dalje važi za pojedinačno zatvaranje. Najvažniji je prvi klaster, koji obuhvata pet poglavlja: Pravda; pravda, sloboda i sigurnost; Javne nabavke, statistika i finansijski nadzor. Taj klaster se prvi otvara i posljednji zatvara na kraju procesa pregovora.

Povjerenica je rekla da će sporazum o pristupanju s Crnom Gorom predstavljati novu generaciju ovih sporazuma, koji će sadržavati zaštitne mjere kako bi se osiguralo da nove članice poštuju evropska pravila i ne zloupotrebljavaju svoje članstvo, na primjer korištenjem veta koji otežava donošenje odluka.

Naglasila je da će proces proširenja i dalje biti zasnovan na zaslugama, odnosno na ispunjavanju svih kriterija, da nema djelimičnog članstva i da će zemlje kandidati moći postati punopravne članice tek kada ispune sve uslove.

(Kliker.info-Hina)