Evropska komesarka Marta Kos parlamentarcima BiH : Hajde da budemo generacija koja vraća Bosnu i Hercegovinu kući, u Evropu

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos obratila se danas državnim parlamentarcima otvorivši obraćanje snažnom porukom mladih političara iz BiH: “Odlučni smo u namjeri da ne postanemo još jedna izgubljena generacija, uskraćena za šansu da vidi svoju zemlju u punopravnom članstvu u EU.”

Kos je istakla da ju je upravo ova rečenica, koju je čula na Strateškom forumu na Bledu, najviše inspirisala jer odražava težnje i snove mladih ljudi širom BiH, bez obzira na etničku pripadnost. “Jedan mladić iz Republike Srpske prišao mi je i rekao: ‘Marta, mladi ljudi srpske nacionalnosti takođe žele u EU.’ To je bio trenutak koji me duboko dirnuo.”

Građani BiH pričaju – izazovi i nade

Tokom posjete BiH, Kos se susrela s građanima i lokalnim liderima širom zemlje, od Brusa i Vareša do Visokog. Svaki razgovor pružio je uvid u svakodnevne izazove i aspiracije ljudi. Na Brusu se susrela s načelnikom Gašanovićem koji je govorio o izgradnji zajednice i viziji evropske budućnosti. U planinskim predjelima, Kos je provela vrijeme s Gorskom službom spašavanja, koja je pokazala sanitetska vozila dobijena od EU, a neki od njihovih članova prije dvije godine su spašavali živote nakon zemljotresa u Turskoj.

U Visokom je učestvovala na Evropskoj sedmici sporta i razgovarala s gradonačelnikom Ganićem i općinskim vijećnicima o uključivanju mladih u lokalne aktivnosti. U Varešu je susrela Roberta, mladića koji se vratio iz Mostara kako bi otvorio teretanu i pružio prilike djeci: “Srce me vuklo nazad u Vareš,” rekao je Robert, ističući koliko lokalna inicijativa može oblikovati budućnost zajednice.

Kos je naglasila da su mladi u BiH svjesni problema, ali da ih ne obeshrabruje: “Jedna studentica medicine mi je rekla: ‘Ostajem. Želim vidjeti promjene. Želim vidjeti snažnu Bosnu i Hercegovinu u EU.’ To je glas koji mora biti uvažavan.”

Evropska podrška – BiH je poželjan član EU

Kos je podsjetila na rezultate anketa: većina Evropljana želi proširenje, a BiH ima najveću podršku među zemljama kandidata u regionu. “Evropljani žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Vi ste dio evropske porodice!”

U Republici Srpskoj, čak 50% građana bi glasalo za članstvo u EU, što pokazuje da podrška nije ograničena samo na Federaciju BiH.

Kos je upozorila da politička paraliza i kašnjenja imaju direktan finansijski i socijalni utjecaj: Ukoliko Reformska agenda ne bude dostavljena do 30. septembra, EU će smanjiti sredstva iz Plana rasta za dodatnih 10%. To znači gubitak od oko 200 miliona eura, dovoljno za obnovu trećine svih srednjih škola u zemlji. “Ovi resursi nisu samo brojke. To su ceste, željeznice, škole, mogućnosti za vaše građane. Svaka odluka ima konkretan utjecaj na živote ljudi.”

Kos je naglasila potrebu da Parlament preuzme odgovornost: “Morate pokazati vlasništvo nad procesom evropskih integracija. Različite stranke mogu imati različita mišljenja, ali moramo imati zajednički cilj – bolju budućnost Bosne i Hercegovine.”

Podrška za mlade – investiranje u budućnost

Komesarka je istakla važnost mladih: “Hajde da osiguramo da mladi ljudi iz Brusa, Visokog, Vareša i drugih dijelova vaše zemlje ne budu uskraćeni za san o članstvu u EU, već da budu upamćeni kao generacija koja je svoju zemlju vratila kući – u Evropu.”

Dodala je da EU može omogućiti bolji život kroz: SEPA sistem za plaćanja u eurima, besplatan roaming, smanjenje troškova poslovanja, olakšice za međunarodnu trgovinu. “Ljudi koje sam sretala žele pristup ovim mogućnostima. Plan rasta to može omogućiti, ali vaša politička akcija je ključ.”

Evropski put nema alternative – mir, sigurnost i prosperitet

Kos podsjeća da EU donosi stabilnost i ekonomski rast: 73% izvoza iz BiH ide u EU, dok je izvoz u Rusiju zanemariv (0,6%). Iskustva Hrvatske i Slovenije pokazuju kako članstvo donosi rast i razvoj infrastrukture. “Nema alternativnog puta za Bosnu i Hercegovinu ka miru i stabilnosti. Vi jeste Evropa.”

Kos je ponovila zahtjeve za ubrzanje procesa pristupanja: imenovanje glavnog pregovarača ili pregovaračice, usvajanje Zakona o sudovima i Zakona o VSTV-u u skladu s EU standardima, jačanje političkog dijaloga i suradnje između entiteta. “Pružam vam ruku Evropske komisije. Vrijeme je da nam date partnera sa svoje strane i da radimo zajedno na budućnosti vaše zemlje u EU.”

Kos je zaključila obraćanje emotivnim apelom: “Kada završimo pregovore, popet ću se na Maglić kao simbol prepreka koje smo zajedno prevazišli. Svaki član ovog zakonodavnog tijela, bio Bošnjak, Hrvat, Srbin ili Ostali, ima ulogu u oblikovanju budućnosti vaše nacije. Svaki građanin Bosne i Hercegovine, bio Bošnjak, Hrvat, Srbin ili Ostali, mora da radi na budućnosti vaše zemlje. Hajde da mladi ljudi ne budu uskraćeni za san o članstvu u Evropskoj uniji – već da budu upamćeni kao generacija koja je svoju zemlju vratila kući.”

