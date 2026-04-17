Ekonomski problemi Evrope, koji su trebali biti u fokusu predstojećeg samita lidera EU na Kipru, ponovo će biti potisnuti u drugi plan zbog eskalacije rata u Iranu, izvještava POLITICO.

Iako je sastanak zakazan za 23. i 24. april prvobitno planiran kao ključna prilika za dogovor o sedmogodišnjem budžetu Unije vrijednom 1,8 biliona eura, kriza na Bliskom istoku nametnula se kao apsolutni prioritet koji prijeti da izazove globalnu recesiju.

Siegfried Mureșan, vodeći parlamentarac EU za budžet, upozorio je da Unija ne smije svo svoje političko vrijeme trošiti samo na jedno pitanje, jer bi odgađanje budžetskih odluka moglo blokirati planirana plaćanja već početkom 2028. godine.

Energetski šok i blokada Hormuškog moreuza

Lideri država članica zatražili su hitnu pomoć od Brisela kako bi zaštitili potrošače i industriju od drastičnog skoka cijena energije uzrokovanog iranskom blokadom pomorskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu.

Ova blokada, koja traje već šest sedmica, ostavila je tankere za naftu i gas zarobljenim u strateškom prolazu koji povezuje Saudijsku Arabiju i Katar sa ostatkom svijeta.

Finski predsjednik Alexander Stubb upozorio je da sukob rizikuje pokretanje “samoizazvane globalne recesije”, dok zvaničnici Brisela priznaju da su mape puta za jačanje ekonomske konkurentnosti Evrope tehnički spremne, ali ih države članice trenutno ignorišu zbog hitnosti sigurnosnih i energetskih pitanja.

Mađarski veto i odsustvo Viktora Orbána

Pored iranske krize, pitanje blokiranog kredita od 90 milijardi eura za Ukrajinu, koji mađarski premijer Viktor Orban drži kao taoca u sporu sa Kijevom oko oštećenog ruskog naftovoda, nadvilo se nad samitom.

Iako je Orban izgubio izbore prošlog vikenda od Pétera Magyara, koji je nagovijestio povlačenje veta, rješenje se ne očekuje dok novi premijer ne preuzme dužnost sljedećeg mjeseca.

Posebnu pažnju privlači informacija da odlazeći mađarski premijer uopće neće prisustvovati samitu, čime će se izbjeći tradicionalni ispraćaj lidera, što bi, s obzirom na to da je predsjednik Evropskog vijeća, António Costa, njegovo ponašanje nazvao neprihvatljivim, ionako bilo izuzetno neugodno.

(Kliker.info-agencije)