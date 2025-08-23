EU u BiH upozorava: Presuda protiv Dodika je konačna, očekujemo da vlasti Republike Srpske deeskaliraju situaciju

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom najavljenog referenduma u bh.entitetu Republika Srpska.

– Presuda Suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika je konačna i obavezujuća i mora se poštovati. Podvrgavanje sudske presude javnom glasanju u suprotnosti je s vladavinom prava i nezavisnošću sudskih organa, poručili su.

Od vlasti Republike Srpske očekuju da deeskaliraju situaciju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, lider SNSD-a Milorad Dodik je pravosnažno osuđen pred Sudom BiH na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojena je odluka o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH protiv Dodika.

Referendum bi se trebao održati 25. oktobra 2025. godine.

“Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku”, trebalo bi glasiti pitanje na ovom referendumu.

(Kliker.info-agencije)