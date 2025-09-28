Novo bh. plivačko čudo : Esma Dizić oborila i treći bh. rekord u Bratislavi

Nakon što je juče, prvog dana takmičenja postala vlasnica najboljeg bh. vremena za djevojčice do deset godina u disciplini 100 prsno (1.25.70), te jutros briljirala i na dionici 50 metara delfin, oborivši rekord Lane Pudar sa vremenom 32.68, danas je u popodnevnom programu briljirala i na 100 metara slobodnim stilom.