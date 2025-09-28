Novo bh. plivačko čudo : Esma Dizić oborila i treći bh. rekord u Bratislavi
Esma Dizić, mlada plivačica Plivačkog kluba Aquafit iz Sarajeva kompletirala je danas popodne svoj nastup na međunarodnom plivačkom mitingu “Orca children cup 2025” u Bratislavi obaranjem i trećeg državnog rekorda Bosne i Hercegovine.
Nakon što je juče, prvog dana takmičenja postala vlasnica najboljeg bh. vremena za djevojčice do deset godina u disciplini 100 prsno (1.25.70), te jutros briljirala i na dionici 50 metara delfin, oborivši rekord Lane Pudar sa vremenom 32.68, danas je u popodnevnom programu briljirala i na 100 metara slobodnim stilom.
Ovu dionicu isplivala je sa vremenom 1:07.10, te oborila rekord bh. reprezentativke Iman Avdić koji je bio 1:07:72.
Nastup u glavnom gradu Slovačke upotpunila je i zlatnim medaljama.
U svojoj kolekciji od ranije ima još tri državna rekorda u kategoriji mlađih kadetkinja u disciplinama 50 metara slobodno i 200 metara slobodno, te na 1.500 metara slobodno, saopšteno je iz Plivačkog kluba Aquafit.
(Kliker.info-N1)
