Eskalirao novi trgovinski rat, Trump pobjesnio: “Počevši od 1. novembra 2025. uvodimo Kini dodatne carine od 100%”

Američki predsjednik Trump zaprijetio je da će sljedećeg mjeseca uvesti 100% carine na kinesku robu ako Kina nastavi slijediti planove za pooštravanje kontrole izvoza minerala ključnih za američku industriju.

Ovo je najnovija eskalacija trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije, samo nekoliko sati nakon što je Trump rekao da bi mogao otkazati planirani sastanak s predsjednikom Xi Jinpingom.

Trgovinski odnosi između SAD-a i Kine već su bili klimavi.

Američji portal Axios javlja da najnovije prijetnje između dvije nacije najavljuju ponovno rasplamsavanje trgovinskog rata “oko za oko” koji bi mogao uzdrmati američku ekonomiju.

“Počevši od 1. novembra 2025. (ili ranije, ovisno o daljnjim akcijama ili promjenama koje Kina poduzme), Sjedinjene Američke Države će uvesti carinu od 100% Kini, pored bilo koje carine koju trenutno plaćaju”,

objavio je Trump na Truth Social u petak.

Trump je dodao da će SAD također “uvesti kontrole izvoza na sav kritični softver”.

Trump je ranije u petak nagovijestio potencijal novih trgovinskih akcija, upozoravajući na “masovno povećanje carina na kineske proizvode koji ulaze u Sjedinjene Američke Države”.

Podsjećamo, Kina je najavila kontrolu izvoza niza minerala koji su SAD-u očajnički potrebni za poticanje procvata umjetne inteligencije i drugih ključnih sektora, poput odbrane – mjere koje bi mogle početi stupati na snagu 1. novembra.

Trump je planirana ograničenja nazvao “prilično zlokobnim i neprijateljskim potezom” koji je imao za cilj držati svijet “u zatočeništvu”.

“Ovo je bilo pravo iznenađenje, ne samo za mene, već i za sve lidere slobodnog svijeta. Trebao sam se sastati s predsjednikom Xijem za dvije sedmice, na APEC-u, u Južnoj Koreji, ali sada izgleda da nema razloga za to”, rekao je.

Berze su ranije pretrpjele udarac nakon što je Trump zaprijetio da će uzvratiti udarac Kini.

S&P 500 je zatvorio s padom od 2,7%, što je najveći pad od aprila – mjeseca u kojem je Bijela kuća najavila niz novih uvoznih poreza za globalne trgovinske partnere.

Nove kineske kontrole izvoza smatraju se pokušajem sticanja uticaja u trgovinskim pregovorima, ali ekonomska šteta za SAD bi bila ogromna ako bi Peking to učinio jer SAD trenutno nemaju kapacitet da

zamijene kineske rijetke minerale.

Kineska prijetnja i Trumpov ratoborni odgovor mogli bi signalizirati prerani prekid trgovinskog primirja koje ističe u narednim sedmicama – ili bi to moglo biti malo obračuna na ivici koje bi na kraju rezultiralo

trgovinskim sporazumom.

Nove kineske restrikcije mogle bi biti posebno štetne za poluprovodničku i odbrambenu industriju, koje su već pretrpjele udarac od drugih kontrola izvoza koje je Kina najavila u aprilu.

Axios dodaje da je Kina u ranim fazama shvatanja koliko utjecajne mogu biti njene kontrole izvoza.

Ove restrikcije će nanijeti udarac SAD-u u kratkom roku, ali s vremenom bi Kina mogla izgubiti svoj monopol na preradu rijetkih minerala kako SAD povećavaju svoju domaću proizvodnju.

Američke carine na kinesku robu zadržane na oko 55 odsto, a Kina i dalje primenjuje carine od 30 odsto na američki izvoz.

(Kliker.info)