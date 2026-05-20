Bivši kubanski predsjednik Raul Castro optužen je u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je u srijedu za Reuters visoki zvaničnik administracije predsjednika Donalda Trumpa, čime se pojačava pritisak Washingtona na komunističku vladu karipskog ostrva.

Kubansko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Optužnica je podignuta u vrijeme kada američki predsjednik ulaže napore da promijeni režim na Kubi. Na tom ostrvu, komunisti su došli na vlast 1959. godine revolucijom, koju je predvodio Castrov brat Fidel.

“Amerika neće tolerisati odmetničku državu koja je dom stranih vojnih, obavještajnih i terorističkih operacija neprijateljske prirode samo 145 kilometara od američke domovine”, rekao je Trump u izjavi ranije u srijedu.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je u ponedjeljak da ostrvo ne predstavlja prijetnju.

Očekuje se da će optužbe protiv 94-godišnjeg Castra proizaći iz incidenta iz 1996. godine u kojem su kubanski avioni oborili avione kojima je upravljala kubanska grupa u egzilu, rekao je prošle sedmice za Reuters zvaničnik američkog Ministarstva pravde pod uslovom anonimnosti.

Grupa je tragala za ljudima koji su pokušavali pobjeći iz ostrvske nacije u čamcima. Dva aviona su oborili kubanski borbeni avioni, ubivši četiri osobe.

Sjedinjene Američke Države su nametnule de facto blokadu ostrva, prijeteći sankcijama zemljama koje ga snabdijevaju gorivom, ostavljajući Kubu da se bori s čestim nestancima struje i najgorom krizom u posljednjih nekoliko decenija.

U video poruci kubanskom narodu u srijedu ujutro, američki državni sekretar Marco Rubio, čiji su roditelji bili kubanski imigranti u Sjedinjenim Američkim Državama, ponudio je uspostavljanje novih odnosa između dvije zemlje. Rekao je da SAD mogu pružiti 100 miliona dolara pomoći i okrivio kubanske lidere za nestašicu struje, hrane i goriva.

Govoreći na španskom, Rubio je rekao da hranu i lijekove mora distribuirati Katolička crkva ili druge pouzdane dobrotvorne grupe.

Kao odgovor, kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez nazvao je Rubija “glasnogovornikom korumpiranih i osvetoljubivih interesa”, ali nije isključio prihvatanje pomoći.

„On stalno priča o paketu pomoći od 100 miliona dolara, koji Kuba nije odbacila, ali čiji je cinizam očigledan svima s obzirom na razorni učinak ekonomske blokade i energetskog pritiska“, napisao je Rodriguez u objavi na X.

Rođen 1931. godine, Raul Castro bio je ključna figura uz svog starijeg brata u gerilskom ratu kojim je svrgnut diktator Fulgencio Batista kojeg su podržavale SAD. Pomogao je u neuspjehu invazije u Zaljevu svinja koju su organizirale Sjedinjene Države 1961. godine.

Obavljao je funkciju kubanskog ministra odbrane prije nego što je preuzeo dužnost predsjednika 2008. godine nakon što se njegov brat razbolio. Fidel je umro 2016. godine.

Raul Castro se povukao s mjesta predsjednika 2018. godine, ali ostaje moćna figura u kubanskoj politici.

Krivični slučaj protiv američkog protivnika poput Castra podsjeća na raniju optužnicu za trgovinu drogom protiv bivšeg venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, saveznika Havane, kojeg su SAD pritvorile i zatvorile, izvijestio je Reuters.

Trumpova administracija je tu optužnicu navela kao opravdanje za napad američke vojske na Caracas 3. januara, u kojem je Maduro zarobljen i doveden u New York da se suoči s optužbama. On se izjasnio da nije kriv.

Trump insistira na tome da je kubanska komunistička vlada korumpirana i u martu je zaprijetio da će Kuba biti “sljedeća” nakon Venecuele.

Diaz-Canel je u ponedjeljak izjavio da bi svaka američka vojna akcija protiv Kube dovela do “krvoprolića”.

