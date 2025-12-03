Ernest Đonko, dugogodišnji pomoćnik u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i predsjedatelj radne grupe za informacijsko društvo u procesu pristupanja BiH Europskoj uniji, tvrdi da je nezakonito degradiran i financijski kažnjen nakon što je sudjelovao u građanskom upravnom otporu protiv izgradnje solarnih elektrana u Stocu i upozoravao na nezakonitu prodaju državnog zemljišta.

Đonko za Hercegovina.info tvrdi da je 15. studenoga 2025. godine putem pošte zaprimio rješenje kojim je premješten na nižu poziciju, i to retroaktivno, iako je godinama ocjenjivan kao izuzetno uspješan. Nakon toga mu je 19. studenoga uručeno i novo rješenje o plaći, također retroaktivno, čime mu se značajno umanjuju primanja.

U dopisu poslanom ministrici Andrijani Katić 1. prosinca, Đonko navodi da rješenja nisu donesena u skladu sa Zakonom o državnoj službi FBiH i Zakonom o upravnom postupku, jer žalbeni postupak još traje, te da akta ne mogu biti izvršna. Ističe da se radi o direktnoj odmazdi zbog javnog angažmana.

„Radi se o direktnoj diskriminaciji, mobbingu, zastrašivanju i ekonomskom pritisku s ciljem da odustanem od borbe za Grad Stolac u kojem živim“, kaže Đonko.

Sindikat potvrdio navode: „Ovakva degradacija je neprihvatljiva“

U dopisu Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH od 26. studenoga 2025. godine, koji je dostavljen ministrici Katić, stoji:

„Degradacijom je izvršena direktna diskriminacija gospodina Đonke, što Sindikat smatra neprihvatljivim“, navodi se u dokumentu broj 01-1120-25.

Sindikat traži hitno zaustavljanje provedenih mjera i upozorava da je rješenje o premještaju doneseno bez zakonskog osnova i bez obrazloženja.

Ministrica Katić: „Ako osporavate rješenja i čekate pravomoćnost, plaća će se obračunati po izvršnosti“

U rješenju potpisanom 28. studenoga 2025. godine ministrica Katić navodi da postupci po žalbi mogu trajati mjesecima i godinama te kaže:

„U tom bi razdoblju ostali bez mogućnosti ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Ukoliko rješenja osporavate i želite čekati pravomoćnost, molimo da o tome pisanim putem obavijestite Kabinet“.

Đonko to tumači kao oblik pritiska i pokušaj prisile da odustane od žalbe.

Dokumentacija pokazuje ranije ocjene „izuzetno uspješan“

U priloženim službenim aktima ministrice Katić od 31. siječnja 2025. godine, Đonko je ocijenjen najvišom ocjenom:

„Ocjenjuje se ocjenom izuzetno uspješan“.

To otvara pitanje kriterija na osnovu kojih je svega deset mjeseci kasnije smijenjen i degradiran.

Povezanost sa „Stolačkim otporom“

Đonko kaže da su pritisci počeli nakon istupa u javnosti protiv izgradnje solarnih elektrana na državnom zemljištu u Stocu i suradnje s Aarhus centrom Sarajevo na žalbama i tužbama.

„Zašto ti treba da se baviš panelima?“, prenosi izjavu savjetnika ministrice, Josipa Nikolića, izgovorenu u njegovu uredu.

Đonko tvrdi da se radi o pokušaju gušenja građanskog aktivizma i poručuje da neće odustati.

Neformalna grupa građana iz više stolačkih naselja, nazvana Stolački otpor, uputila je javni apel nadležnim institucijama na svim razinama vlasti zbog zabrinutosti izazvane masovnom izgradnjom… Najava kaznene prijave i tužbe

Đonko najavljuje kako će zbog svega ovoga podnijeti kaznenu prijavu zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, zahtjev za sudsku zaštitu prava iz radnog odnosa, te nastaviti sa upravnim i sindikalnim postupcima.

„Naivno je bilo očekivati da će Stočani zbog ovoga odustati“, poručuje na kraju.

