Ernest Đonko iz Stolačkog otpora: ‘Zbog borbe za Stolac sam nezakonito degradiran u Federalnom ministarstvu prometa’
Ernest Đonko, dugogodišnji pomoćnik u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i predsjedatelj radne grupe za informacijsko društvo u procesu pristupanja BiH Europskoj uniji, tvrdi da je nezakonito degradiran i financijski kažnjen nakon što je sudjelovao u građanskom upravnom otporu protiv izgradnje solarnih elektrana u Stocu i upozoravao na nezakonitu prodaju državnog zemljišta.
Đonko za Hercegovina.info tvrdi da je 15. studenoga 2025. godine putem pošte zaprimio rješenje kojim je premješten na nižu poziciju, i to retroaktivno, iako je godinama ocjenjivan kao izuzetno uspješan. Nakon toga mu je 19. studenoga uručeno i novo rješenje o plaći, također retroaktivno, čime mu se značajno umanjuju primanja.
U dopisu poslanom ministrici Andrijani Katić 1. prosinca, Đonko navodi da rješenja nisu donesena u skladu sa Zakonom o državnoj službi FBiH i Zakonom o upravnom postupku, jer žalbeni postupak još traje, te da akta ne mogu biti izvršna. Ističe da se radi o direktnoj odmazdi zbog javnog angažmana.
„Radi se o direktnoj diskriminaciji, mobbingu, zastrašivanju i ekonomskom pritisku s ciljem da odustanem od borbe za Grad Stolac u kojem živim“, kaže Đonko.
Sindikat potvrdio navode: „Ovakva degradacija je neprihvatljiva“
U dopisu Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH od 26. studenoga 2025. godine, koji je dostavljen ministrici Katić, stoji:
„Degradacijom je izvršena direktna diskriminacija gospodina Đonke, što Sindikat smatra neprihvatljivim“, navodi se u dokumentu broj 01-1120-25.
Sindikat traži hitno zaustavljanje provedenih mjera i upozorava da je rješenje o premještaju doneseno bez zakonskog osnova i bez obrazloženja.
Ministrica Katić: „Ako osporavate rješenja i čekate pravomoćnost, plaća će se obračunati po izvršnosti“
U rješenju potpisanom 28. studenoga 2025. godine ministrica Katić navodi da postupci po žalbi mogu trajati mjesecima i godinama te kaže:
„U tom bi razdoblju ostali bez mogućnosti ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Ukoliko rješenja osporavate i želite čekati pravomoćnost, molimo da o tome pisanim putem obavijestite Kabinet“.
Đonko to tumači kao oblik pritiska i pokušaj prisile da odustane od žalbe.
Dokumentacija pokazuje ranije ocjene „izuzetno uspješan“
U priloženim službenim aktima ministrice Katić od 31. siječnja 2025. godine, Đonko je ocijenjen najvišom ocjenom:
„Ocjenjuje se ocjenom izuzetno uspješan“.
To otvara pitanje kriterija na osnovu kojih je svega deset mjeseci kasnije smijenjen i degradiran.
Povezanost sa „Stolačkim otporom“
Đonko kaže da su pritisci počeli nakon istupa u javnosti protiv izgradnje solarnih elektrana na državnom zemljištu u Stocu i suradnje s Aarhus centrom Sarajevo na žalbama i tužbama.
„Zašto ti treba da se baviš panelima?“, prenosi izjavu savjetnika ministrice, Josipa Nikolića, izgovorenu u njegovu uredu.
Đonko tvrdi da se radi o pokušaju gušenja građanskog aktivizma i poručuje da neće odustati.
Đonko najavljuje kako će zbog svega ovoga podnijeti kaznenu prijavu zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, zahtjev za sudsku zaštitu prava iz radnog odnosa, te nastaviti sa upravnim i sindikalnim postupcima.
„Naivno je bilo očekivati da će Stočani zbog ovoga odustati“, poručuje na kraju.
