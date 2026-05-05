Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdoğan, poslao je oštru poruku Evropskoj uniji, upozoravajući na, kako je naveo, “strateško sljepilo” prema Turskoj koje je i dalje prisutno u brojnim institucijama Unije.

– Strateško sljepilo prema Turskoj, nažalost, i dalje jasno postoji u mnogim institucijama Unije – rekao je Erdoğan, dodajući da Evropska unija bez Turske kao punopravne članice neće postati globalni akter niti centar privlačnosti.

– Nismo zemlja čija se vrijednost pamti samo kada je potrebna, na čija se vrata kuca kada je potrebno, a koja se u drugim trenucima ostavlja po strani. Nikada nismo bili i nikada nećemo biti – naglasio je.

– Evropska unija mora u potpunosti cijeniti konstruktivan stav Turske i ne smije ga zloupotrebljavati. Trebali bismo se suzdržati od poteza i retorike koji bi to doveli u pitanje – rekao je Erdoğan.

– Ne zaboravimo: niti je Turska više stara Turska, niti je svijet isti svijet ograničen sferom utjecaja zapadnih zemalja – rekao je.

– Gradi se novi svijet, svijet u kojem regionalna saradnja dobija na značaju, pojavljuju se novi akteri, a globalni sistem se brzo razvija prema multipolarnosti – rekao je.

– Turska je među najjačim zemljama koje su spremne postati jedan od polova ovog novog sistema – istakao je.

– Danas je potreba Evrope za Turskom veća od potrebe Turske za Evropom. I ta potreba će sutra biti još veća – rekao je.

– Evropa je na raskršću: ili će rastuću moć i globalnu težinu Turske vidjeti kao priliku da prevaziđe svoje neuspjehe, ili će dozvoliti da isključujuća retorika zamrači budućnost Evrope – rekao je.

– Naša je nada da će donosioci odluka u Evropi napustiti političke i historijske predrasude i usredotočiti se na razvoj iskrenih, stvarnih i ravnopravnih odnosa s Turskom – zaključio je Erdogan, dodajući da bi takav odnos koristio cijelom evropskom kontinentu, čiji je Turska neodvojivi dio.

(Kliker.info-agencije)