„Epska anarhija“ : Ratno stanje na ulicama zemlje u kojoj za četiri mjeseca počinje Svjetsko prvenstvo (VIDEO)

Policija u Meksiku, prema navodima, trenutno ne uspijeva dovesti situaciju pod kontrolu. Došlo je do, kako se opisuje, „epske anarhije“ nakon što je vojska ubila Nemesia Oseguera Cervantesa (El Menchoa), za kojeg se tvrdi da je bio šef ozloglašenog narko-kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Navodi se da je El Mencho preminuo na putu ka bolnici, nakon čega su uslijedili incidenti i pucnjava širom zemlje. Prema izvještajima, zavladao je opći haos, a kartel je, kao odmazdu, navodno odlučio dodatno eskalirati nasilje. Spominje se da gore benzinske pumpe i prodavnice, da su ljudi zaključani u kućama, da su aerodromi odsječeni od ostatka svijeta, te da se pojedini tamo navodno drže kao taoci. BBC, prema navodima, piše da je bilo blokirano oko 250 puteva, dok je kabinet šefa države saopćio da je uhapšeno 25 osoba, od čega 11 zbog navodnog učešća u nasilnim djelima. Prema dostupnim informacijama, nekoliko aviokompanija je otkazalo letove za Meksiko. U Meksiku bi za manje od četiri mjeseca trebalo početi Svjetsko fudbalsko prvenstvo, što dodatno podiže pritisak na vlasti da riješe ogroman problem narko kartela koji nekontrolisano djeluju diljem države. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna utakmicom upravo u glavnom gradu Meksika, a na teren bi trebale izaći selekcije Meksika i Južne Afrike.