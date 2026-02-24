Enver Kazaz: Ukova ostavka je licemjerna; Faruk Kapidžić: Nećemo dozvoliti tehnički mandat (Video)

Šta podrazumijeva politička odgovornost? Da li završava s krajem mandata? Kako odgovoriti na zahtjeve građana? Gdje se razilaze borba za vlast i moral i etika? Šta slijedi u Kantonu Sarajevo? Gosti emisije Plenum bili su Enver Kazaz i Faruk Kapidžić.

Kazaz: Ostavka premijera je licemjerna i politički kalkulisana, sistem je urušavan godinama

Ostavka premijera Kantona Sarajevo, koja je dovela do pada cijele vlade, izazvala je oštre reakcije u javnosti. Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i politički analitičar Enver Kazaz smatra da taj potez nije rezultat lične odgovornosti, već političke kalkulacije, te upozorava na dugogodišnje urušavanje sistema i institucionalnih vrijednosti.

Kazaz ostavku premijera ocjenjuje kao neiskren i politički motivisan potez. „Tu ostavku smatram licemjernom i manipulatorskom. Uvjeren sam da nije donesena samostalno, već da iza nje stoje stranačke strukture i politički vrh.“

Profesor smatra da su protesti građana ključni okidač za ovaj potez. „Tek nakon pritiska građana i protesta pokušava se vratiti izgubljeni moralni kapital, koji je već ozbiljno narušen nizom loših poteza i odluka.“

Kritikuje ponašanje vlasti u kriznim situacijama, posebno ističući gubitak povjerenja građana. „U trenucima kada građani trpe posljedice lošeg sistema, politički potezi poput javnih istupa i neprimjerenih reakcija dodatno urušavaju povjerenje i pokazuju potpuni gubitak moralnog kredibiliteta.“

Kazaz navodi da su političke odluke u vezi s pojedinim slučajevima dodatno kompromitovale vlast. „Postupci u određenim aferama pokazali su neprincipijelnost i pokušaje utjecaja na javnost i medije, što dodatno narušava vjerodostojnost vlasti.“

Ukazuje i na konkretne probleme u funkcionisanju grada. „Situacije poput kolapsa zbog snijega ili infrastrukturnih problema jasno pokazuju slabosti sistema i nedostatak odgovornosti.“

Kazaz posebno ističe ulogu pojedinih ministara, koje smatra izuzetno uspješnim. „Imate ministra koji je, bez obzira na političke napade, napravio ogromne pomake i praktično preporodio određene segmente sistema. Takvi ljudi postaju smetnja i vlasti i opoziciji.“

Tvrdi da je unutar političkih struktura prisutna borba za opstanak, a ne za javni interes. „Političke stranke često djeluju iz interesa vlastitog opstanka, a ne iz interesa građana, zbog čega dolazi do unutrašnjih sukoba i političkih obračuna.“

Smatra da ostavka neće donijeti stvarne promjene. „Ne vjerujem da će ovaj potez vratiti izgubljeni dignitet, jer je riječ o kalkulaciji koja je već razotkrivena u javnosti.“

Kazaz naglašava da su problemi sistema mnogo dublji i dugotrajniji. „Sistem je ozbiljno narušen još od devedesetih godina i odgovornost za to snose dugogodišnje politike koje su uništavale javna preduzeća i institucije.“

Kritikuje stanje u javnim firmama i posljedice lošeg upravljanja. „Javna preduzeća su planski dovođena u gubitke kako bi bila privatizirana, što je dovelo do ogromnih dugova i urušavanja ključnih sistema.“

Kazaz ukazuje i na problem pravosuđa i borbe protiv korupcije. „Nemoguće je govoriti o funkcionalnoj državi ako nemate efikasno pravosuđe i ako slučajevi visoke korupcije godinama ostaju neriješeni.“

Smatra da politički sukobi dodatno skreću pažnju s ključnih problema. „Umjesto suštinskih rješenja, svjedočimo međusobnim optužbama i ličnim diskvalifikacijama koje dodatno urušavaju politički prostor.“

Na kraju ističe važnost jedinstva političkih opcija koje zagovaraju promjene. „Bez ujedinjene i stabilne političke alternative teško je očekivati bilo kakvu ozbiljnu promjenu u Bosni i Hercegovini.“

Kapidžić: SDA neće dozvoliti da Vlada KS-a ostane u tehničkom mandatu

Predsjednik Kantonalne organizacije SDA Sarajevo i zastupnik u Skupštini KS-a Faruk Kapidžić odbacio je tvrdnje da SDA kalkuliše s ulaskom u vlast, podsjetivši na izborni rezultat. „Mi nismo dobili dovoljno glasova na prošlim izborima. Iako smo pojedinačno bili pobjednička stranka, sa ostale dvije stranke nismo imali dovoljno ruku – imali smo 16“, rekao je.

Govoreći o formiranju vlasti u Kantonu Sarajevo, naveo je da je situacija drugačija nego na federalnom nivou, ali da je Trojka, kako tvrdi, preuzela vlast bez stvarne većine SDA. U raspravi s Kazazom, Kapidžić je insistirao da je tragični događaj rezultat dugogodišnje korupcije.

„Ovo što se desilo nije prvi slučaj. Bilo je Jablanica, Tuzla, snijeg prije dva-tri mjeseca. To je rezultat samo jedne stvari – dugoročne korupcije. I ona je počela da ubija ljude“, rekao je, dodajući da je, prema njegovom mišljenju, „ta korupcija je s Trojkom dostigla najveći nivo“.

Kazaz je zatražio dokaze za takve tvrdnje, na što je Kapidžić odgovorio da se ključ vidi u netransparentnosti ugovora. „Kada tražite jedan ugovor, a ne daju vam nijedan, imaju desetine ugovora koje Šteta neće da pokaže – to može biti samo jedan razuman razlog. To su koruptivne ili kriminalne radnje. Ne postoji drugi razlog“, ustvrdio je.

Govoreći o projektima u saobraćaju, posebno o rekonstrukciji pruge, naveo je da je prvobitni ugovor iznosio nešto više od 21 milion eura, ali da je kasnije kredit višestruko povećavan. „Jedina informacija je da je 2021. ugovoren posao s Kinezima. Poslije smo izglasavali povećanje kredita – jednom 10 miliona, drugi put 20 miliona. Na kraju niko ne zna za koliko para je pruga završena, koliko je dogovoreno i ko su podizvođači“, rekao je.

Kapidžić smatra da je ministar saobraćaja Adnan Šteta morao podnijeti ostavku odmah nakon nesreće. „On je morao podnijeti ostavku u četvrtak. To što se sada stvara fama da je najbolji ministar i da zbog jednog nesretnog slučaja propada sav posao – meni to ne možete pričati“, poručio je.

U polemici s Kazazom dotakao se i pitanja privatizacije, odbacujući tezu da je SDA isključivi krivac za procese iz ranih 2000-ih. „Ne morate meni pričati o privatizaciji od 2000. do 2002. Vrlo dobro znate šta se tada desilo. Učestvovali su skupa i SDA i SDP. Nema razlike između njih što se tiče privatizacije“, kazao je.

Kapidžić je iznio i podatke o ministrima saobraćaja od osnivanja Kantona, navodeći da su i SDA i SDP imali po sedam ministara, te da je Šteta najduže ostao na toj funkciji.

Posebno je problematizirao ugovore o reklamiranju na vozilima GRAS-a, tvrdeći da je ministarstvo prvi put preuzelo potpisivanje tih ugovora, uz model fakturisanja po pređenom kilometru. „Uvođenjem novih tramvaja nemoguće je, po ugovoru sa švicarskom firmom, reklamirati na novim vozilima. Deset novih tramvaja stoji u remizi“, tvrdi.

Na pitanje da li će SDA ući u vlast, Kapidžić je odgovorio da će odluka zavisiti od izbora. „SDA će ući u vlast, ali postoji vrijeme izbora. Do tada nećemo dozvoliti da ostanu u tehničkom mandatu“, poručio je.

(FTV)