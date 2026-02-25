Entitetizacija Distrikta : Intelektualci Brčkog upozoravaju na podmuklu politiku i opasne namjere

Povodom saznanja da je Vlada Republike Srpske uputila zahtjev Vladi Brčko Distrikta BiH tražeći saglasnost za osnivanje radne jedinice Ugostiteljskog servisa Vlade RS koji bi pružao usluge za potrebe Vlade RS u Brčko Distriktu BiH, u zgradi koju je kupila RS i nazvala je “Srpska kuća”, te u nju nelegalno smjestila entitetske institucije: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja RS, Poresku upravu RS i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, oglasili su se intelektualci iz Brčkog saopćenjem za javnost.

– RS ovim činom, van svake razumne sumnje, želi da vrši svoje javne ovlasti i u Distriktu Brčko, čime krši Konačnu arbitražnu odluku po kojoj su entiteti trajno i nepovratno prenijeli sve svoje ovlasti na Vladu Distrikta, te na prostoru Distrikta ne mogu vršiti svoje javne ovlasti, kao i odredbe Statuta Brčko Distrikta BiH, član 1.3, po kojem entiteti imaju samo one funkcije i ovlaštenja koje su im povjerene tekstom Statuta od 2000. godine, te da se ni jednom od entiteta neće dodijeliti ili povjeriti bilo koja funkcija upravljanja ili ovlaštenja koja nije dodijeljena tekstom Statuta od 2000. godine, navode intelektualci.

Time se, dodaju oni, praktično nastavlja još ranije započet proces planske, postepene i sofisticirane entitetizacije Brčko Distrikta BiH, vršenjem javnih ovlasti RS na prostoru Distrikta, što ima za cilj da se u sklopu započetog procesa potpunog konfederaliziranja države BiH, pa onda i eventualne secesije RS, konfederalizira i Brčko Distrikt BiH, pa onda, eventualno, i podijeli Distrikt između dva entiteta, kako bi se teritorijalno zaokružila RS i tako omogućila, u nekom povoljnom trenutku, i njena potpuna secesija od BiH.

Tim povodom intelektualci pozivaju probosanske političke predstavnike u Vladi i Skupštini Brčko Distritka BiH na reakciju.

– Da traže od Supervizora za Brčko da hitno preispita proceduru kupovine pomenute zgrade (Srpske kuće) od strane Republike Srpske, u koju su smještene, ne znamo po kom pravnom osnovu, organi vlasti RS, kao i ovaj sporni zahtjev za Saglasnošću, te da se nakon utvrđene nezakonitosti poništi kupovina spomenute zgrade, zabrani da RS provodi svoje javne ovlasti na teritoriji Brčko Distrikta BiH, te naloži brisanje upisa vlasništva RS na spornoj zgradi, naveli su.

Ako to ne učini Supervizor u razumnom roku, pozivaju probosanske političke predstavnike u Vladi i Skupštini Distrikta da o tome obavijeste Vijeće za implementaciju mira (PIC) i Arbitražni tribunal, jer smatraju da se time krši Konačna arbitražna odluka i Statut Distrikta Brčko, transakcijom upisa prava vlasništva “Srpske kuće” na RS, kao i vršenja javnih ovlasti RS u pomenutom objektu,

– Tražimo od probosanskih predstavnika u Vladi Brčko Distrikta BiH da ni po koju cijenu ne daju saglasnost na zahtjev za osnivanjem radne jedinice Ugostiteljskog servisa Vlade RS, a za takav svoj stav imali bi uporište u članu 1, stav 3 Statuta Distrikta. U protivnom, ako na bilo koji, pa i pasivan način, pristanu da se takva odluka izglasa, bit ćemo prisiljeni da o tome obavijestimo širu javnost, kao i njihove matične stranke, upozoravaju, te dodaju:

– Ako probosanski politički predstavnici u Vladi i Skupštini Distrikta ne postupi shodno gore navedenom, smatrat ćemo da su saučesnici u kršenju Konačne arbitražne odluke i Statuta Distrikta, jer za dio njih već postoje ozbiljne sumnje da su dio prosrpskog lobija i da saučestvuju u ovom, ali i drugim, sramnim rabotama na štetu Brčko Distrikta BiH.

Na kraju, zbog nereagovanja Supervizora po ovome pitanju i davanju netačnih i spornih izjava od predstavnika OHR-a u Distriktu, izražavamo ozbiljnu sumnju u rad Supervizora za Brčko, te tražimo da se on izjasni da li njegovo nečinjene po ovome i drugim pitanjima ima veze sa lobističkim aktivnostima Vlade RS u SAD i eventualne promjene stava SAD i OHR-a po pitanju Dejtonskog sporazuma i Konačne arbitražne odluke za Brčko.

Zatim su se osvrnuli na Sarajevo i glavne državne institucije koje su smještene u bh. prijestolnici.

– Nažalost, moramo sa gorčinom izraziti žaljenje što “Sarajevo”, u kojem su smještene sve glavne državne institucije, a Distrikt je upravo pod suverenitetom tih državnih institucija, već godinama ne poklanja ni minimum pažnje na ono što se dešava u Distriktu, i pored naših čestih upozorenja. Treba podsjetiti “Sarajevo” da je Distrikt bio model i garant održive multinacionalne bosanske države, i da će se konačni rasplet bosanske drame dešavati upravo u Distriktu, za sada, izgleda, bez učešća države BiH. Ili su ipak u pravu oni koji već dugo tiho govore da je i “Sarajevo” pristalo na stvaranje bošnjačko-muslimanskog entiteta u BiH u kojoj više neće biti Brčko Distrikta BiH, istakli su.

Podsjetili su da je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, Aneksa za spor o međuentitetskoj graničnoj liniji za oblast Brčko i Republika Srpska.

– Podsjećamo, također, da je RS dala saglasnost i potpis na Arbitražu u oblasti Brčkog. Arbitražni Tribunal je donio Arbitražnu odluku i Aneks Arbitražne odluke 18.08.1999. Članom 5 stav 5 navedenog Aneksa 2 Arbitraže u oblasti Brčkog, odluke Arbitražnog Tribunala su konačne i obavezujuće. Arbitražnu odluku, Skupština nije nadležna mijenjati. Vlada Brčkog, niti Gradonačelnik Brčkog nisu nadležni mijenjati Konačnu Arbitražnu odluku. Supervizor nije nadležan mijenjati Konačnu Arbitražnu odluku. Supervizor je dužan vršiti nadzor nad provođenjem Konačne Arbitražne odluke, podsjetili su, te dodali:

– Navedenim činom, Republika Srpska je jednostrano odustala od Dejtonskog mirovnog sporazuma, Aneksa 2 Sporazuma o granici između entiteta i pitanjima u vezi sa granicom, i to člana 5 navedenog aneksa Arbitraže u oblasti Brčkog. Kupnjom sporne zgrade, njenim uknjiženjem na RS, te vršenjem javnih ovlasti RS u toj zgradi, RS je aktivno prekršio Dejtonski mirovni sporazum i Konačnu arbitražnu odluku za Brčko. Svako kršenje Konačne arbitražne odluke može imati za posljedicu promjenu statusa Brčkog od strane Arbitražnog tribunala i dodjeljivanje Brčkog jednom od entiteta, zaključuje se u saopćenju, koje potpisuju članovi Inicijativnog odbora za formiranje Foruma intelektualaca Brčko Distrikta BiH:

Osman Mulahalilović

Enes Pašalić

Mustafa Sinanagić

Ćazim Suljević

Hajrudin Omerović

Kenad Bajrić

Enes Fazlović.

(Kliker.info-agencije)