Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom susretu savladala Englesku rezultatom 2:1. Aktuelni svjetski prvaci do pobjede su stigli preokretom u završnici utakmice, čime su osigurali drugo uzastopno finale Mundijala, gdje će odmjeriti snage sa selekcijom Španije.

Engleska je do 85. minute imala prednost i bila nadomak prvog finala Mundijala nakon 60 godina.

Već od prvih minuta bilo je jasno da će ovaj polufinalni meč biti izuzetno čvrst i neizvjestan. Na terenu nije nedostajalo oštrih duela, a tenzije su porasle već u uvodnim minutama. Veliki broj prekršaja obilježio je prvo poluvrijeme, u kojem su obje selekcije više pažnje posvetile čvrstoj igri nego stvaranju prilika.

Engleska je prijetila uglavnom iz prekida. Stones je nakon centaršuta Ricea pokušao glavom, ali nije bio dovoljno precizan, dok je Harry Kane propustio iskoristiti jednu odbijenu loptu ispred gola Martineza.

S druge strane, Argentina je najviše pokušavala preko Messija, Alvareza i Fernandeza. Upravo je Fernandez u 39. minuti uputio snažan udarac sa više od 20 metara, ali je lopta završila tik iznad prečke gola Jordana Pickforda.

Nakon odmora Gaučosi su znatno agresivnije krenuli prema protivničkom golu. Alvarez je u razmaku od svega nekoliko minuta dva puta ozbiljno zaprijetio, no Pickford je oba puta odličnim intervencijama sačuvao mrežu Engleske.

Kazna za propuštene prilike stigla je u 55. minuti. Rogers je precizno centrirao s desne strane, a Gordon se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio za vodstvo Engleske od 1:0.

Primljeni pogodak natjerao Argentinu na mnogo ofanzivniju igru, zbog čega su “gaučosi” u potpunosti preuzeli kontrolu nad utakmicom. Prilike su se nizale pred golom Engleske, a golman Pickford bio je najzaslužniji što je njegova reprezentacija dugo zadržala prednost. Mac Allister je u završnici najprije pogodio stativu, a potom glavom još jednom natjerao Pickforda na vrhunsku intervenciju.

Neprestani pritisak Argentine urodio je plodom u 85. minuti. Messi je pronašao Fernandeza, koji je preciznim udarcem savladao Pickforda i vratio svoju reprezentaciju u igru.

Iako je izjednačenje nagovijestilo produžetke, aktuelni svjetski prvaci nisu odustajali od napada. U drugoj minuti sudijske nadoknade Mac Allister je još jednom pogodio okvir gola, a u nastavku iste akcije Messi je savršeno centrirao pred gol Engleske, gdje je Martinez pogodio za potpuni preokret i konačnih 2:1.

Argentina je na taj način drugi put zaredom izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva, gdje će se za naslov prvaka boriti protiv Španije, koja je u prvom polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0. Finalni meč igra se u nedjelju.

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(Kliker.info-agencije)