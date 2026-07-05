Emotivni povratak španskog vojnika u Mostar nakon 32 godine: Došao s porodicom u mjesto u kojem je čuvao mir
Kao 22-godišnji vojnik iz Španije, Juan Manuel prije 32 godine stajao je na ulicama ratnog Mostara u mirovnoj misiji. Danas, sa 54 godine, vratio se na isto mjesto, ne u uniformi, već u društvu porodice. Vratio se da pokaže gdje je nekada čuvao mir, gdje su se ispisivale sudbine i gdje je, uprkos ratu, naučio koliko vrijedi život.
“Ovdje sam prvi put vidio užase rata. Tada sam shvatio da niko nikada ne bi trebao proživjeti nešto takvo. Ovaj grad u meni budi snažne emocije jer sam ovdje prošao kroz mnogo toga. Presretan sam što sam se vratio nakon više od 30 godina”, rekao je Juan Manuel Clavijo Muñoz.
Danas je, kaže, mnogo teže savladati emocije nego pronaći put kojim je nekada svakodnevno prolazio. Bio je to njegov prvi izlazak iz Španije i prvo suočavanje s ratom. Kao mladi vojnik, zatekao je grad podijeljen mostovima, ulicama i ljudskim sudbinama.
Sedam mjeseci proveo je u Mostaru. Čuvao je položaje, pratio humanitarne konvoje, prevozio ranjenike do bolnice i pomagao djeci. Svaki dan je, kaže, donosio novu neizvjesnost, ali i novu priliku da nekome spasi život. Danas, stojeći ispred spomenika poginulim španskim vojnicima na Španskom trgu, odaje počast saborcima koji se iz ove misije nikada nisu vratili.
“Zavolio sam ovu zemlju još kada sam prvi put došao i vjerovao sam da će se oporaviti. Drago mi je što danas vidim ljude kako ponovo žive u miru. Rat se, po mom mišljenju, nikada nije trebao dogoditi. Godinama su ljudi živjeli zajedno, a onda je zbog politike i ideologije nastalo veliko ludilo”, naveo je Juan Manuel Clavijo Muñoz.
Pogled na ruševine u njemu budi uspomene koje je, kako kaže, nosio sve ove godine, a dvije su ostale duboko urezane u njegovo sjećanje.
Tokom vojne karijere služio je i u Afganistanu, na Kosovu i u Libanu. Ipak, kaže da nijedna misija nije ostavila trag kao Mostar.
(N1)
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