Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je doputovala u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekana je uz mnogo emocija i podrške bh. navijača, koji nisu propustili priliku da pozdrave svoje ljubimce uoči jednog od najvećih mečeva u historiji reprezentacije. Brojni Bosanci i Hercegovci okupili su se kako bi Zmajevima poželjeli sreću pred duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, a osmijesi, fotografije, autogrami i srdačni stisci ruku još jednom su pokazali koliko ova reprezentacija znači svom narodu, bez obzira na to gdje se on nalazi. Svaka riječ ohrabrenja i svaki susret s navijačima predstavljaju dodatni motiv izabranicima Sergeja Barbareza da na terenu pruže svoj maksimum i još jednom obraduju naciju. Podrška Zmajevima ni hiljadama kilometara daleko od domovine ne izostaje, a upravo ovakvi trenuci potvrđuju da reprezentacija Bosne i Hercegovine gdje god dođe ima svoju vjernu armiju navijača. “Hvala svima koji su izdvojili vrijeme da dočekaju Zmajeve i pokažu da Bosna i Hercegovina uvijek ima svoje ljude uz reprezentaciju. Takva podrška nema cijenu i sigurno će biti dodatni vjetar u leđa u velikom izazovu koji slijedi”, poručili su iz Saveza. Zmajeve u Kaliforniji čeka značajno svježije vrijeme. Dok se Europa topi pod nezapamćenim vrućinama, u San Franciscu temperatura narednih dana neće prelaziti 17 stepeni.

Zmajevi su za San Jose letjeli u momentima dok su svoj susret igrali Njemačka i Paragvaj, a utakmicu su gledali u avionu.

Dolazak naših reprezentativaca objavila je i oficijelna stranica aerodroma, a ispod objave nižu se komentari dobrodošlice.

Podsjetimo, u četvrtak utakmicu igramo po lokalnom vremenu u 17:00 sati (u noći sa srijede na četvrtak u 02:00 po našem), a za tada se očekuje tempretura oko 15 stepeni celzijusa.

Sergej Barbarez će u 15,30 sati (00:30 po našem) održati press konferenciju na stadionu Bay Area. Na tom stadionu igramo utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Zmajevi ipak neće trenirati na ovom, nego na drugom stadionu. Oni će sat i 15 minuta poslije Barbareza dati izjave na San Jose Park Stadium, nakon ćega će tu i trenirati.

(Kliker.info-agencije)