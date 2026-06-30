Emotivan doček Zmajeva Kaliforniji : Navijači poslali jasnu poruku pred veliki duel sa SAD
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je doputovala u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekana je uz mnogo emocija i podrške bh. navijača, koji nisu propustili priliku da pozdrave svoje ljubimce uoči jednog od najvećih mečeva u historiji reprezentacije.
Brojni Bosanci i Hercegovci okupili su se kako bi Zmajevima poželjeli sreću pred duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, a osmijesi, fotografije, autogrami i srdačni stisci ruku još jednom su pokazali koliko ova reprezentacija znači svom narodu, bez obzira na to gdje se on nalazi.
Svaka riječ ohrabrenja i svaki susret s navijačima predstavljaju dodatni motiv izabranicima Sergeja Barbareza da na terenu pruže svoj maksimum i još jednom obraduju naciju.
Podrška Zmajevima ni hiljadama kilometara daleko od domovine ne izostaje, a upravo ovakvi trenuci potvrđuju da reprezentacija Bosne i Hercegovine gdje god dođe ima svoju vjernu armiju navijača.
Zmajeve u Kaliforniji čeka značajno svježije vrijeme. Dok se Europa topi pod nezapamćenim vrućinama, u San Franciscu temperatura narednih dana neće prelaziti 17 stepeni.
Zmajevi su za San Jose letjeli u momentima dok su svoj susret igrali Njemačka i Paragvaj, a utakmicu su gledali u avionu.
Dolazak naših reprezentativaca objavila je i oficijelna stranica aerodroma, a ispod objave nižu se komentari dobrodošlice.
Podsjetimo, u četvrtak utakmicu igramo po lokalnom vremenu u 17:00 sati (u noći sa srijede na četvrtak u 02:00 po našem), a za tada se očekuje tempretura oko 15 stepeni celzijusa.
Sergej Barbarez će u 15,30 sati (00:30 po našem) održati press konferenciju na stadionu Bay Area. Na tom stadionu igramo utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Zmajevi ipak neće trenirati na ovom, nego na drugom stadionu. Oni će sat i 15 minuta poslije Barbareza dati izjave na San Jose Park Stadium, nakon ćega će tu i trenirati.
(Kliker.info-agencije)
Komentari