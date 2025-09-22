Emmanuel Macron potvrdio : Francuska priznala Palestinu, slijede Belgija, San Marino, Malta, Andora i Luksemburg
Još šest novih zemalja, uključujući članicu Vijeća sigurnosti UN-a Francusku, priznalo je ili će priznati danas Palestinu, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Nakon što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Kanada i Australija u nedjelju isto uradile – Francuska je ispunila obećanje dato prošlog mjeseca.
Inače, sedmica opšte debate svjetskih lidera počela je danas u Ujedinjenim nacijama u New Yorku ceremonijom obilježavanja 80. godišnjice organizacije. To uključuje i Konferenciju o rješenju o dvije države, tokom koje je objavljeno da je šest novih zemalja priznalo Palestinu.
Konferenciju vodi francuski predsjednik Emmanuel Macron i saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, a održava se prije početka opšte debate Generalne skupštine UN-a, koja je u utorak. Macron je nakon izjave da je Pariz priznao Palestinu doživio ovacije cijele dvorane. Kazao je da će “Belgija, San Marino, Malta, Andora i Luksemburg danas učiniti isto”, kako je i ranije najavljeno.
Palestinu trenutno priznaje više od 150 od 193 države članice UN-a. Bosna i Hercegovina ju je priznala 1992. godine.
Blizu 150 šefova država i vlada, kao i ministara vanjskih poslova i drugih ministara, okupit će se ove sedmice u New Yorku, gdje će, pored govora na Generalnoj skupštini UN-a, održati brojne bilateralne sastanke.
SAD i Izrael prijete “posljedicama”
Glasnogovornik američkog State Departmenta nazvao je priznanja “performativnim” rekavši za AFP da je “fokus SAD-a ostaje na ozbiljnoj diplomatiji, a ne na performativnim gestovima”.
“Naši prioriteti su jasni: oslobađanje talaca, sigurnost Izraela i mir i prosperitet za cijelu regiju koji su mogući samo bez Hamasa”, rekao je.
Američka administracija je također upozorila na moguće posljedice za one koji preduzmu mjere protiv Izraela, uključujući i protiv Francuske, čiji je predsjednik Emmanuel Macron domaćin samita u New Yorku. Tel Aviv također razmatra specifične bilateralne mjere protiv Pariza, rekli su izraelski zvaničnici.
(Kliker.info-N1)
