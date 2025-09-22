Emmanuel Macron potvrdio : Francuska priznala Palestinu, slijede Belgija, San Marino, Malta, Andora i Luksemburg

Konferenciju vodi francuski predsjednik Emmanuel Macron i saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, a održava se prije početka opšte debate Generalne skupštine UN-a, koja je u utorak. Macron je nakon izjave da je Pariz priznao Palestinu doživio ovacije cijele dvorane. Kazao je da će “Belgija, San Marino, Malta, Andora i Luksemburg danas učiniti isto”, kako je i ranije najavljeno.