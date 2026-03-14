Lobist Republike Srpske Rod Blagojevich objavio je na društvenim mrežama propagandni video usmjeren, prvenstveno, protiv Bošnjaka i njihovih političkih čelnika. U njemu, među ostalim, navodi kako je vrijeme da se Amerika probudi i shvati da imovinu hrišćanskih crkava oduzima “radikalizirano muslimansko vodstvo” u Federaciji. Ovaj sramni video osudio je, među ostalim, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

“Ovo je daleko izvan granica legitimnog lobiranja. Video koji finansiraju vlasti bosanskih Srba, a distribuira se putem američke lobističke firme, koji bosanske muslimane prikazuje kao prijetnju hrišćanima, zapaljiva je propaganda, a ne lobiranje. Osmišljen je da bi širio mržnju”, poručio je Suljagić.

