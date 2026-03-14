hamburger-icon

Kliker.info

Emir Suljagić osudio objavu Roda Blagojevicha: Video širi mržnju, to nije lobiranje

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

14 Marta
22:40 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Lobist Republike Srpske Rod Blagojevich objavio je na društvenim mrežama propagandni video usmjeren, prvenstveno, protiv Bošnjaka i njihovih političkih čelnika. U njemu, među ostalim, navodi kako je vrijeme da se Amerika probudi i shvati da imovinu hrišćanskih crkava oduzima “radikalizirano muslimansko vodstvo” u Federaciji. Ovaj sramni video osudio je, među ostalim, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

“Ovo je daleko izvan granica legitimnog lobiranja. Video koji finansiraju vlasti bosanskih Srba, a distribuira se putem američke lobističke firme, koji bosanske muslimane prikazuje kao prijetnju hrišćanima, zapaljiva je propaganda, a ne lobiranje. Osmišljen je da bi širio mržnju”, poručio je Suljagić.

(Kliker.info-FTV)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku