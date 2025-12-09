Emir Suljagić bez pardona : “Grupa seljaka uradila je više!” (VIDEO)
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić održao je oštar govor na Konferenciji usmene historije u Srebrenici, u kojem je otvoreno kritikovao domaće historičare i Univerzitet u Sarajevu zbog njihovog nedolaska na skup na koji su bili pozvani.
„Nikoga od njih danas nema ovdje. Potpuno je uobičajena praksa na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu da mama kćerki ostavi katedru. Zato danas ovdje nema nijednog historičara, jer je njima ispod časti da se bave terenskim radom. Oni su i dalje fascinirani Leopoldom Rankeom. Naši lijeni historičari nisu savladali razliku između historije onako kako se dogodila i onako kako je napisana“, poručio je Suljagić.
Istakao je da je Memorijalni centar za šest godina snimio svjedočanstva 1000 preživjelih, što, kako je naglasio, „nije uradio ni Tribunal u Hagu“.
„Zato ih nema ovdje dana, jer se teško suočiti sa činjenicom da je grupa seljaka snimila 1000 intervjua. Mi hoćemo da bude zapamćeno ovo, a ne nešto drugo. Ali našim historičarima je ispod časti da uđu u arhiv usmene historije. Oni vole prašnjave arhive i teme što dublje u prošlost. Jer, bilo šta od 19. vijeka naovamo može ugroziti njihovu naučnu ili političku karijeru u Sarajevu. Njima je ispod časti da napišu istraživanje koje bi se temeljilo na razgovoru sa ovim pokrivenim ženama. Ne razumiju da je ovaj narod mnogo pametniji od njih“, dodao je Suljagić.
