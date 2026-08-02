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Emir Hadžihafizbegović dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala

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Emir Hadžihafizbegović dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala

02 Augusta
16:27 2026
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Sarajevo Film Festival već više od tri desetljeća gradi i promovira filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je Festival rastao, rasla je i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim djelom trajno obilježili bosanskohercegovačku kinematografiju. Kao izraz te misije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodjeljuje Počasno Srce Sarajeva Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosanskohercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti, saopćili su organizatori.

„Među nama su umjetnici čiji rad postaje dio kulturnog pamćenja jedne sredine. Kada se osvrnemo na bosanskohercegovačku i regionalnu kinematografiju, svuda prepoznajemo trag Emira Hadžihafizbegovića i njegovih uloga duboko utkanih u neka od najznačajnijih filmskih ostvarenja. Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku koji je svojim opusom obilježio kinematografiju sredine iz koje je i sam potekao – iste one iz koje je prije više od tri desetljeća izrastao i Sarajevo Film Festival, i to za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena”, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Emir Hadžihafizbegović rođen je 20. augusta 1961. godine u Tuzli, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, a Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu diplomirao je 1986. godine u klasi Emira Kusturice. Nakon angažmana u Narodnom pozorištu u Tuzli i ratnog perioda, nastavlja umjetnički rad u Sarajevu, gdje gradi jedan od najprepoznatljivijih glumačkih opusa u regiji.

Ostvario je više od 70 uloga u igranim filmovima te preko stotinu uloga u teatru, filmu i drugim medijima. Njegov rad obilježile su suradnje s autorima poput Ognjena Sviličića, Rajka Grlića, Jasmile Žbanić, Pjera Žalice, Srđana Vuletića i Emira Kusturice, a filmovi u kojima je igrao nagrađivani su na festivalima u Cannesu, Berlinu, Locarnu i Rotterdamu. Između ostalog, dobitnik je i Nagrade Andrej Tarkovski na Međunarodnom filmskom festivalu „Zerkalo” u Rusiji, nazvanom po kultnom filmu „Ogledalo” Andreja Tarkovskog, koji se održava u Ivanovskoj oblasti.

Za ulogu u filmu „Takva su pravila” osvojio je nagradu za najboljeg glumca u programu Orizontti na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, Zlatnu arenu u Puli i niz međunarodnih nagrada. Njegove uloge u filmovima „Armin”, „Karaula”, „Smrt čovjeka na Balkanu”, „Praznik rada”, „Gori vatra”, „Kod amidže Idriza”, „Naša svakodnevna priča” i „Žaba” također su prepoznate s brojnim nagradama na festivalima širom Europe, Afrike i Sjeverne Amerike.

Kao glumac prvak i direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu, paralelno je gradio istaknut teatarski opus. Autor je četiri autorska projekta „Godine prevare”, „Iza sna”, „Tarik nije dio tala” i „Kijametski dan” s kojima je gostovao na scenama od New Yorka i Toronta do Pariza, Londona, Berlina i Sydneyja.

(Kliker.info-FTV)

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