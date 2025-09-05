Emil Karamatić : Bosanci i Hercegovci

Ispričati priču o Bosancima i Hercegovcima a da u nju svi povjerujemo i da kažemo da bi ta priča moglo biti najbliže istini, ne pripada lakom poslu ali mogućem.

Satira je uvijek spasitelj od moguće ljutnje i upravo je ona ta koja nam je potrebna kad pričamo priču o nama – O Bosancima i Hercegovcima.

Ako priča koja slijedi izmami osmjeh na licu, moglo bi biti da smo najbliže istini.

U priči koja slijedi istina nije bila cilj nego se svaki detalj nameće kao motiv da je tražimo i postanemo bliži jedni drugima.

A najveća želja koja se krije u priči je da uslijede nove priče koje nas čine cjelinom – samo naizgled razbacanih kocki Bosanaca i Hercegovaca koje traže jedna drugu.