Tokom zvaničnog obraćanja, Karalić nije želio govoriti o statistikama i brojkama, jer, kako je naveo:

„Teško je nabrojati sve pokrenute i završene apela, akcije i projekte.“

„Kroz misli prolaze lica svih onih ljudi kojima smo bili nada, a ta nada koju ljudi osjećaju kada nas pozovu je razlog zbog kojeg Udruženje Pomozi.ba uopće postoji. Pomaganje je naša otplata duga životu, jer niko od nas ne zna šta mu donosi sutra. Niko od nas nije imun na bolest, na nemaštinu, na samoću, i zato, kada pružimo ruku nekome da mu pomognemo, ne činimo samo dobro djelo – mi ispunjavamo svoju osnovnu ljudsku dužnost. Pomozi.ba nije Elvir Karalić. To nismo ni mi zaposleni. Mi smo samo produžena ruka svih dobrih ljudi koje naša zemlja ima, a ima ih mnogo. Mi smo most koji ste vi sagradili svojom dobrotom“, istakao je Karalić.

Dodao je da ovo priznanje ne pripada samo njemu:

„Ono pripada: timu dobrih ljudi u Pomozi.ba, koji su davno zaboravili na sopstveni umor; mojoj porodici, posebno mojoj supruzi Aidi, koja je podnijela najveći teret i koja je vjerovala u ovu misiju i kad je bila tek san; svakom penzioneru koji je odvojio dio svoje penzije da bi nekom drugom kupio hljeb; svakom djetetu koje je ispraznilo kasicu i svakom radniku koji je nakon teške smjene pozvao humanitarni broj; svakom volonteru, svakom čovjeku koji je pomogao nekome drugom. Naša najveća nagrada je trenutak kada nam jave da je bolesno dijete ozdravilo, kada znamo da je stara osoba zaspala sita i kada neko ko je izgubio svaku nadu ponovo vjeruje u ljude“, kazao je, između ostalog, Karalić, dodavši da, dok god ima onih kojima je pomoć potrebna, Udruženje Pomozi.ba neće stati.

Posebno emotivan trenutak obilježio je samu ceremoniju uručenja nagrade, kada se, na iznenađenje Elvira Karalića, na sceni pojavilo 13 osoba kojima je Udruženje pomoglo na putu ka izlječenju, dajući ovom priznanju još dublje i snažnije značenje.

Svečanosti su, uz gradske vijećnike, prisustvovali i predstavnici svih nivoa vlasti, diplomatskog kora i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, organizacija civilnog društva, boračkih udruženja, kao i brojne druge zvanice.

(Kliker.info-Vijesti)