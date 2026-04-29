Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, Elon Musk, ponovno je uzburkao javnost svojim pogledima na budućnost. Gostujući u podcastu Moonshots kod Petera Diamandisa, poručio je kako ljudi ne bi trebali brinuti o odvajanju novca za penyiju u idućih deset ili dvadeset godina.

“Ne brinite o odvajanju novca za penziju za 10 ili 20 godina. Neće biti važno”, rekao je Musk, iznoseći stav koji je u potpunoj suprotnosti s tradicionalnim financijskim savjetima. Njegova izjava temelji se na uvjerenju da će tehnološki napredak, posebno u području umjetne inteligencije, potpuno promijeniti način na koji živimo i radimo.

Musk predviđa da će umjetna inteligencija već do 2030. godine nadmašiti ukupnu inteligenciju čovječanstva. U takvom scenariju, tvrdi, na Zemlji bi moglo biti više humanoidnih robota nego ljudi.

‘Preuzet će poslove’

Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija preuzet će većinu poslova, osobito u uredskim i intelektualnim zanimanjima: “Sve osim fizičkog oblikovanja atoma, umjetna inteligencija vjerojatno može učiniti upravo sada, polovicu ili više poslova”, procijenio je.

Takav razvoj, smatra, doveo bi do eksplozije produktivnosti i razine obilja kakvu je danas teško i zamisliti. U svojoj viziji budućnosti Musk ide i korak dalje. Umjesto klasičnog univerzalnog dohotka, govori o sistemu u kojem bi ljudi mogli imati “što god požele”

U takvom društvu, tvrdi, plaće, štednja i standard života kakav danas poznajemo izgubili bi značenje. Ljudi bez ikakve ušteđevine mogli bi već u sljedećih pet godina imati bolju zdravstvenu zaštitu nego danas, a ograničenja u dostupnosti robe, usluga i obrazovanja mogla bi nestati.

Rad kao hobi, a ne nužnost

Musk smatra da bi u svijetu kojim dominira umjetna inteligencija rad postao stvar osobnog izbora, a ne potrebe za preživljavanjem. Usporedio ga je s današnjim hobijima poput sporta ili igranja videoigara. Govoreći na Američko-saudijskom investicijskom forumu, objasnio je to jednostavnom analogijom: rad bi bio poput uzgoja vlastitog povrća, nešto što ljudi rade jer žele, a ne zato što moraju.

“Ako želite raditi, to je isto kao kada možete otići u trgovinu i kupiti povrće ili ga uzgojiti sami. Teže je, ali neki to rade jer uživaju”, rekao je. Ipak, Musk ne zanemaruje ni tamniju stranu takvog razvoja. Upozorava da bi društvo u kojem ljudi više ne moraju raditi moglo upasti u duboku egzistencijalnu krizu.

Bez potrebe za radom i zarađivanjem, mnogi bi mogli izgubiti osjećaj svrhe, što bi moglo imati ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje i društvenu strukturu. Kako prenose strani poslovni mediji, Musk smatra da će upravo pitanje smisla postati jedno od ključnih izazova budućnosti.

