– Sve me više nervira, eto, i Christian Schmidt koji kaže ‘nisam mogao objasniti’. Šta nije mogao objasniti? Da postoji SNSD u vlasništvu Ruske Federacije koji blokira interese Bosne i Hercegovine, uništava interese građana koji žive i u bh. entitetu Republika Srpska, koristi destruktivne alate koje im je omogućio Dejton. Putin pobjeđuje Evropsku uniju u srcu Evrope i njima nešto nije jasno i ne mogu da objasne. To je ono što se dešava. Postoje zdrave, progresivne evropske snage koje ulažu maksimum napora da se to usvaja i da se ide dalje. I dođe ministar finansija iz SNSD-a i sve zakoči i zablokira zato što mu se može – kazao je Konaković.

Onda, dodao je on, slušamo Evropljane kako govore ‘treba vam politička volja’.

– Pozivam ih još jednom da prestanu sa pogrešnim interpretacijama dešavanja u Bosni i Hercegovini. Imamo stranku koja radi u interesu Ruske Federacije, a ne u interesu Srba u Bosni i Hercegovini, niti građana BiH. Neka se prestanu iščuđavati, neka se pogledaju u ogledalo i neka se pitaju šta oni mogu uraditi da se suprotstave Putinovom uticaju u srcu Evrope. Ako ne mogu ništa, neka nam to kažu, a sad ne znaju oni da objasne, postaje zaista frustrirajuće – kazao je Konaković.

On se osvrnuo i na sjednicu Vijeća ministara BiH, kazavši da su danas riješili sagu oko odluke o ukidanju viza za državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina.

– U prošlom periodu smo donijeli jednu odluku koju smo mi smatrali trajnom, ali je bilo nekih administrativnih drugačijih tumačenja. Danas smo riješili te nejasnoće – kazao je Konaković.

Po njegovim riječima, napravili su i važne korake ka onome što se dugo čeka, a to su sistematizacije, pravilnici o funkcionisanju ministarstava.

Naveo je da Ministarstvo vanjskih poslova radi po Pravilniku koji je usvojen u vrijeme ministra Jadranka Prlića.

– Od tada se cijeli svijet promijenio, mi još uvijek radimo samo sa četiri sektora. U Ministarstvu je potrebna nužna i dubinska reorganizacija. Danas smo raspravljali o nekoliko dokumenata i mislim da bismo u narednom periodu mogli riješiti i to pitanje na koje dugo čekamo. Izvještaj o radu još uvijek nismo usvojili. Raspravljamo i te izvještaje detaljno kako bismo ih poslali parlamentu na dalje odlučivanje – kazao je Konaković.

Na novinarsko pitanje kada će reformski zakoni opet biti na dnevnom redu, odgovorio je da ih na Vijeću ministara nema.

– U proceduri su u Predstavničkom domu i u Domu naroda. Nadam se da bi mogla proraditi ta politička svijest do kraja ovog mandata. Po meni su to dva tehnička zakona – VSTV i sudovi, nisu nešto na čemu imamo dijametralno suprotne stavove. Ali imate i dalje najave SNSD-a da će kočiti evropski put Bosne i Hercegovine i očigledno je da se oni tako ponašaju. Imat ćemo problem, nelegalno blokiranje Doma naroda. Delegati koji to rade krše zakone, ne bi trebali primati svoje plate i ponovo jedina osoba koja može reagovati jeste visoki predstavnik – kazao je Konaković.

Upitan kako komentira činjenicu da teku radovi na izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori bez saglasnosti BiH, odgovorio je da Hrvatska ima svoj suverenitet u odlučivanju.

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH poduzimalo je neke aktivnosti. Ekspertski timovi, pravni timovi, obraćali su se pravnim i međunarodnim institucijama. Treba učiniti sve. Predsjedništvo je donijelo neke odluke. Mi smo sve proslijedili što je trebalo relevantnim institucijama i pozivamo Evropsku uniju i Hrvatsku da još jednom razmisli o tome što radi i da nam eventualno na pravni način pomognu da zaštitimo najljepši dio Bosne i Hercegovine koji se zove Krajina. Ugrožen je opstanak najljepših rijeka u BiH, jedan prelijepi krajolik izgradnjom ovog odlagališta – kazao je Konaković.

(Kliker.info-Fena)